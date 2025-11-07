Haq Movie Review : कोर्टरूम ड्रामा ने किया दर्शकों को इमोशनल, कहा- दमदार है फिल्म

नई दिल्ली: इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म शाह बानो के तीन तलाक के मुद्दे पर बनी है, जिन्होंने तीन तलाक के बाद गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लंबे समय तक अपने हक की लड़ाई लड़ी थी।

अब फिल्मों को लेकर पब्लिक रिएक्शन आ चुका है और दर्शकों को भी फिल्म बहुत पसंद आई है।

दर्शकों की तरफ से फिल्म ‘हक’ को पॉजीटिव रिस्पांस मिला है। दर्शकों ने फिल्म को न्याय की लड़ाई बताया और इमरान हाशमी और यामी गौतम की एक्टिंग की खूब तारीफ भी की है।

एक दर्शक ने कहा कि फिल्म अच्छी है और गंभीर मुद्दे पर बनाई गई है। शुरुआत के 30-40 मिनट में फिल्म शादी और रिश्ते को विकसित होते हुए दिखाती है और फिर सीधा कोर्टरूम ड्रामा शुरू हो जाता है। फिल्म के गाने भी बेहतरीन हैं, जो इमरान हाशमी और यामी गौतम के किरदार के जीवन के जरूरी पहलुओं को दिखाते हैं, लेकिन आखिरी में फिल्म इमोशनल कर देती है, क्योंकि कोर्टरूम में इस्तेमाल किए गए यामी के डायलॉग सीधा दिल पर लगते हैं। हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए।

एक दूसरे दर्शक ने फिल्म को मास्टरपीस बताया और कहा कि फिल्म इतनी अच्छी है कि रोंगटे खड़ी कर सकती है। इमरान ने अपना रोल इतने अच्छे तरीके से किया है कि लगता है कि वे ही सबसे बुरे इंसान हैं। यामी गौतम की डॉयलॉग डिलीवरी इमोशनल कर देती है और फिल्म के आखिरी सीन दिल को छू जाने वाले हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपने परिवार से लड़ जाती है।

ओटीटी पर रिलीज के सवाल पर दर्शक ने कहा, "फिल्म इतने गंभीर मुद्दे पर बनी है, फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज करना सही है। ये इमरान हाशमी की पहली फिल्म है, जिसे मैं परिवार के साथ पर्दे पर देखने के लिए आया हूं। फिल्म में दोनों ही कलाकारों ने कमाल किया है।"

बता दें कि ‘हक’ फिल्म का निर्देशन और लेखन सुपर्ण वर्मा ने किया है, जो पहले ही 'द फैमिली मैन' और 'द ट्रायल' जैसी वेब सीरीज बना चुके हैं। उनकी फिल्म 'हक' भी दर्शक को पसंद आई है।

--आईएएनएस