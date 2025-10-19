'हप्पू की उलटन पलटन' फेम योगेश त्रिपाठी ने बचपन की दीपावली को किया याद

मुंबई, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है और टीवी इंडस्ट्री के लोग भी इसके जश्न में जुटे हैं। कई टीवी अभिनेताओं ने इस त्योहार से जुड़ी अपनी यादें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वे बचपन में दीपावली मनाते थे।

अभिनेता योगेश त्रिपाठी, जिन्हें 'हप्पू की उलटन पलटन' शो में दरोगा हप्पू सिंह के लिए जाना जाता है, उन्होंने बताया कि उनके लिए दीपावली का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उनके लिए दीपावली का मतलब बचपन की यादों को ताजा करना है।

योगेश ने कहा, "उत्तर प्रदेश में पले-बढ़े होने के कारण, हम कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे। घर की सफाई करते थे, दीए रंगते थे, और मां के साथ गुझिया बनाते थे।"

उन्होंने कहा, "आज भी मैं अपने परिवार के साथ इन छोटी-छोटी परंपराओं को जारी रखता हूं। मैं घर के हर कोने में दीपक जलाता हूं और बच्चों के साथ लक्ष्मी-गणेश की पूजा करता हूं। पूजा के बाद हम सब घर के बने खाने का आनंद लेते हैं और साथ मिलकर कुछ पर्यावरण-अनुकूल पटाखे फोड़ते हैं। दीपावली मुझमें वही उत्साह और मासूमियत वापस लाती है, जो मैंने बचपन में महसूस की थी। मेरे लिए इस त्योहार का मतलब प्रकाश, परिवार और कृतज्ञता का जश्न मनाने से है।"

अभिनेता पारस अरोड़ा बहुत जल्द एंड टीवी के आगामी शो ‘घरवाली पेड़वाली’ में जीतू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। उन्होंने बताया कि दीपावली हमेशा से उनका पसंदीदा त्योहार रहा है। यह सभी को एक साथ लाता है।

उन्होंने कहा, "गांव में हम परिवार के साथ पूजा और घर को ताजा गेंदे के फूलों से सजाकर दिन शुरू करते हैं। मैं और मेरी मां घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं। घर में बनी मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। एक परंपरा जिसे हम कभी नहीं छोड़ते, वह है बालकनी और छत पर दीपक जलाना। जब पूरा मोहल्ला एक साथ जगमगाता है तो यह जादुई लगता है।"

इस साल पारस शूटिंग में व्यस्त रहेंगे। उन्होंने कहा, "मैं सीरियल ‘घरवाली पेड़वाली’ के परिवार के साथ सेट पर जश्न मनाने की योजना बना रहा हूं। यह हंसी, रोशनी और एकजुटता से भरपूर दीपावली होगी।"

