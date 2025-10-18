Hansraj Raghuwanshi Song : दिवाली के मौके पर सिंगर हंसराज रघुवंशी ने रिलीज किया नया भक्ति गीत

मनोरंजन

Oct 18, 2025, 02:44 PM
नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के रहने वाले बेहतरीन सिंगर हंसराज रघुवंशी अपनी प्यारी आवाज से लोगों का दिल जीतते रहते हैं। सिंगर हमेशा भक्ति से जुड़े गीत ही रिलीज करते हैं।

उन्होंने शिव भक्ति सॉन्ग 'मेरा भोला है भंडारी' से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। ये गाना देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सिंगर का नया गीत 'सिया राम की जोड़ी' रिलीज हो गया है।

दिवाली के मौके पर सिंगर हंसराज रघुवंशी ने अपना नया गीत 'सिया राम की जोड़ी' रिलीज कर दिया है। गीत में वैदही नाम की लड़की की शादी राघव नाम के लड़के से हो रही है और विवाह के उत्सव में दोनों को राम और सिया की जोड़ी की तरह देखा जा रहा है। मां सिया और भगवान राम की शादी में जैसी भव्यता थी, वैसी ही भव्यता गीत में दिखाने की कोशिश की है। गीत बहुत ही प्यारा है, जिसे दिवाली के मौके पर सुना जा सकता है।

गीत के लिरिक्स और संगीत कम्पोजर रिकी टी गिफ्टरूलर्स हैं और गीत को हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्यारी आवाज दी है। गीत को आज सुबह ही रिलीज किया गया है, लेकिन थोड़े ही समय में गीत पर फैंस खूब सारा प्यार लुटा रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "ऐसा भजन सुनकर हर एक बेटी की आंख में आंसू होगा। बहुत ही इमोशनल गीत।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "इसी गाने से भगवान राम का स्वागत किया जाएगा, हर घर की बेटी मां सीता की छवि है।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो हंसराज रघुवंशी ने अपने करियर में कई गीत गाए हैं। उन्होंने 'शमशाम', 'गंगा किनारे', 'राधे-राधे', 'लागी लगन शंकरा', 'भोलेनाथ', 'पार्वती बोली शंकर से', 'राम आएंगे' जैसे शानदार गीत गाए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंगर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कोमल सकलानी से साल 2023 में शादी की थी। दोनों ने साल 2025 में उत्तराखंड के त्रियुगीनारायण मंदिर में दोबारा सात फेरे लिए थे। माना जाता है कि इस मंदिर में शादी करने से उनकी जोड़ी मां पार्वती और शिव की तरह अटूट रहती है।

हंसराज रघुवंशी ने अपने करियर को बनाने में बहुत मेहनत की है क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से आते थे। उनकी मां पत्तल बनाने का काम करती थी और खुद सिंगर ने होटल में बर्तन धोकर जीवन का गुजारा किया था।

 

 

