Hansika Motwani Trip : हंसिका मोटवानी ने रणथंभौर नेशनल पार्क में बिताया वक्त, बाघों और भालुओं का किया दीदार

रणथंभौर सफारी से हंसिका मोटवानी की तस्वीरें वायरल
Oct 27, 2025, 06:03 AM
मुंबई: अभिनेत्री हंसिका मोटवानी हाल ही में राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की सैर करने गई थीं। इस बात की जानकारी उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिनके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "बाघों के रास्तों से लेकर आलसी भालुओं की सैर तक, जंगल की धूल चेहरे पर और जंगली दोस्तों के साथ सेल्फी—रणथंभौर, तुम सच में जादू हो!"

उनके इस पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में उनकी तारीफ भी कर रहे हैं।

हंसिका ने अभिनय की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो 'शाका लाका बूम बूम' में अपनी मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद वे साल 2003 में ऋतिक रोशन की साइंस-फिक्शन फिल्म 'कोई मिल गया' में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई।

हंसिका ने महज 15 साल की उम्र में ही बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म में काम किया था। 2007 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म 'देशमुदुरु' उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म को पुरी जगन्नाध ने डायरेक्ट किया था और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही।

इस फिल्म के लिए हंसिका को साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब मिला। इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में 'कंत्री' और 'मस्का' जैसी हिट फिल्मों में काम किया।

2011 में हंसिका ने तमिल सिनेमा में कदम रखा और फिल्म 'मैपिल्लै' से कोलिवुड में डेब्यू किया। उन्होंने 'सिंघम 2' और 'अरनमणई' जैसी तमिल फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरा। 2017 में वे मलयालम फिल्म 'विलन' में भी नजर आईं, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया।

हंसिका आज साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उनकी खूबसूरती और अभिनय का जलवा न सिर्फ स्क्रीन पर, बल्कि सोशल मीडिया पर भी फैंस को दीवाना बनाता है।

 

 

