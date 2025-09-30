हिना खान ने शेयर किया प्रकृति और मनुष्य के अटूट संबंध को दिखाता संवेदनशील पोस्ट

नई दिल्ली, 29 सितंबर (आईएएनएस)। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है, दोनों ही एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। प्रकृति किसी न किसी तरह हमें कुछ न कुछ देती है, चाहे वो हवा हो, खाना हो या पानी, लेकिन हम प्रकृति को बदले में क्या देते हैं?

ऐसा ही प्रकृति और मनुष्य से जुड़ा पोस्ट टीवी एक्ट्रेस और कैंसर सरवाइवर हिना खान ने शेयर किया है और दोनों के बीच का अद्भुत संबंध भी दिखाया है।

हिना खान ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी सेक्शन में एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में एक तरफ मनुष्य के फेफड़े हैं और दूसरी तरफ टहनियों से बना पेड़। दोनों फोटोज फेफड़ों में बनी नसों और पेड़ पर लगी टहनियों की वजह से एक जैसी दिख रही हैं, अंतर कर पाना मुश्किल है। फोटो पर लिखा है, "पेड़ जो सांस छोड़ते हैं, उससे हम सांस लेते हैं… जिस सांस को हम छोड़ते हैं...वो पेड़ लेते हैं.. हम सब प्रकृति हैं।"

यूजर्स भी हिना के पोस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ नेचर।"

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "इससे पता चलता है कि जीव और विज्ञान इतने जमीन और जड़ से जुड़े हुए हैं कि हम चारों ओर मौजूद हर चीज में खुद की मौजूदगी देख सकते हैं… हमें बनाने वाला डिजाइनर एक ही है।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस अपने पति रॉकी के साथ रियलिटी शो पति-पत्नी और पंगा में दिखाई दे रही हैं। शो में एक्ट्रेस अपने रिश्ते के कई राज भी खोल चुकी हैं। शो में एक्ट्रेस की सास को भी देखा गया, जिन्होंने खुलासा किया कि हिना को मसालों की पहचान नहीं है। लता जायसवाल बताती हैं, "हिना को किचन से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन खाते वक्त ये कम, वो कम है… बहुत नखरे करती हैं।" अपनी सास से ऐसी बात सुनकर एक्ट्रेस हैरान हो जाती है, हालांकि ये सिर्फ मजाक था।

--आईएएनएस

पीएस/एएस