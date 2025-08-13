मनोरंजन

हिना खान ने रीक्रिएट किया 'ओम शांति ओम' से दीपिका का लुक, इस शो के लिए की खास तैयारी

Aug 13, 2025, 04:03 PM

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान ने कैंसर से अपनी जंग जीतने के बाद एक बार फिर से टीवी की दुनिया में वापसी की है। वह इन दिनों अपने पति रॉकी जायसवाल के साथ रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं।

इस शो के लिए उन्होंने फिल्म 'ओम शांति ओम' से दीपिका पादुकोण के लुक को रीक्रिएट किया है। अपने इस लेटेस्ट अवतार की झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है।

इसे शेयर करते हुए हिना खान ने लिखा, “ओजी शांतिप्रिया को रीक्रिएट कर रही हूं। इसे दीपिका पादुकोण ने अपनी अद्भुत खूबसूरती के साथ हमेशा-हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। ये इतना कमाल का था कि ये सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया। एक सिने प्रेमी के रूप में मैंने इसे रीक्रिएट करते हुए अपना एसेंस दिया।”

इस वीडियो में हिना खान बिलकुल दीपिका पादुकोण के किरदार के जैसे दिख रही हैं। वहीं उनके पति रॉकी जायसवाल ने शाहरुख के किरदार का लुक लिया। वो वीडियो में हिना खान का हाथ थामकर उन्हें स्टेज पर ले जाते दिख रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुए 'पति पत्नी और पंगा' के प्रोमो में हिना खान ने भावुक होते हुए बताया कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक यात्रा से गुजरता है, तो उसका असर उसके पार्टनर पर भी पड़ता है और उनके लिए भी चीजें मुश्किल हो जाती हैं।

अभिनेत्री ने कहा, "वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब आप एक भावनात्मक यात्रा से गुजर रहे होते हैं, तो यह आपके पार्टनर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी महिला से शादी करना, जिसमें कई कमियां हों।"

पत्नी के लिए प्यार जताते हुए रॉकी ने हंसते हुए कहा, "अगर कमियां ऐसी दिखती हैं, तो मैं उससे दस बार और शादी करूंगा।"

रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे मेजबान के रूप में नजर आ रहे हैं। यह शो 2 अगस्त से कलर्स टीवी पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें कई सेलिब्रिटी कपल हिस्सा ले रहे हैं। इनमें हिना खान और रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला, अविका गौर और मिलिंद चंदवानी, देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी, सुदेश लहरी और ममता लहरी, गीता फोगाट और पवन कुमार, साथ ही स्वरा भास्कर और फहाद अहमद शामिल हैं।

