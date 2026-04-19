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'हमारे बीच था भाईचारे का रिश्ता', दर्शन कुमार के निधन पर डेवी सिंह से लेकर मीका सिंह तक ने दी श्रद्धांजलि

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 20, 2026, 07:10 AM

मुंबई, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। टी-सीरीज से जुड़े और गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की खबर सामने आते ही कई कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाबी इंडस्ट्री के एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर देविंदर सिंह (डेवी सिंह) से लेकर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह समेत तमाम सेलेब्स ने पोस्ट में उनसे जुड़ी यादों को साझा किया।

सिंगर देविंदर सिंह (डेवी सिंह) ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए टी-सीरीज से जुड़े दर्शन कुमार के निधन पर दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ''आज दर्शन कुमार जी (टी-सीरीज के मालिक और स्वर्गीय गुलशन कुमार जी के भाई) के गुजर जाने की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। 1994 से लेकर 2002 तक मैं उनसे लगातार टच में था। शुरू-शुरू में मैं और स्वर्गीय गायक लाभ जंजुआ जी अक्सर एल्बम रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उनके पास जाते रहते थे। गुलशन जी से भी मुलाकात होती रहती थी और दर्शन जी से भी। धीरे-धीरे दर्शन जी के साथ हमारा भाईचारे वाला रिश्ता बन गया। वह बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे।''

उन्होंने आगे लिखा, ''दर्शन जी ने मुझे कई बार टी-सीरीज जॉइन करने को कहा, लेकिन मैं अपनी कंपनी कैट्रैक के साथ काम कर रहा था, इसलिए मैंने उनसे माफी मांगते हुए उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया। जब भी मैं उनके पास जाता, उनके ऑफिस में काफी सारी कैसेट्स रखी होती थीं, जो रिलीज के लिए आए मास्टर होते थे। वे मुझसे कहते, 'इन्हें सुनकर बताओ कि कौन-कौन सी कैसेट हम बना सकते हैं।' मैं अपनी समझ के अनुसार उन्हें बता देता।''

डेवी सिंह ने पोस्ट में एक और खास याद का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ''एक बार मैं उनके पास ही था और मैंने कहा कि मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है। वे बोले, 'मैं भी साथ चलता हूं।' मेरे मना करने के बावजूद वे भीड़-भाड़ वाली मार्केट में अपनी मर्सिडीज कार में मेरे साथ गए। कार पार्क करके मेरे साथ-साथ ही मार्केट में घूमते रहे। सचमुच दर्शन जी बहुत ही सीधे-सादे और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उसके बाद तो मेरी यादों की अलमारी में उनके नाम से बहुत सारी यादें भरी हुई हैं। मेरी परमात्मा से यही विनती है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार तथा दोस्तों-मित्रों को इस भारी दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।''

वहीं, सिंगर मीका सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गहरा दुख जताया। उन्होंने लिखा, "अभी-अभी दिल दहला देने वाली खबर मिली कि टी-सीरीज के मालिक दर्शन कुमार जी अपनी खूबसूरत यादें छोड़कर हमें अलविदा कह गए। वह सचमुच एक महान इंसान थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कई गायकों को आगे बढ़ने का मौका दिया और अनगिनत प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किए। माता रानी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

अगर दर्शन कुमार की बात करें तो वह भले ही हमेशा पर्दे के पीछे रहे, लेकिन टी-सीरीज को आगे बढ़ाने में उनका योगदान बेहद अहम रहा। गुलशन कुमार द्वारा शुरू की गई इस कंपनी को देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म में बदलने की यात्रा में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास तौर पर नए कलाकारों को मौका देना और रीजनल म्यूजिक को बढ़ावा देना उनकी खास पहचान थी। दर्शन कुमार का जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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