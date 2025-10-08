हिमानी शिवपुरी ने दिया दोस्ती पर ज्ञान, फनी वीडियो देखकर नहीं रुकेगी हंसी

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक में अपनी अदायगी से महफिल लूटने वाली एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी सोशल मीडिया क्वीन हैं।

हिमानी सोशल मीडिया पर इतने फनी वीडियो शेयर करती हैं कि फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। अब उन्होंने प्यार, परिवार और दोस्ती को लेकर फनी रील शेयर की है, जो पहले तो मोटिवेशनल लगेगी, लेकिन आखिरी में हंसी रोकने से भी नहीं रुकेगी।

हिमानी शिवपुरी ने सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो वीडियो पर लिप्सिंग करते हुए कह रही हैं, "दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है मां का, जो नौ महीने हमें अपने पेट में रखती हैं। दूसरा रिश्ता होता है पिता का, जो हमें सीधी राह दिखाता है और तीसरा रिश्ता होता है टीचर का, जो हमें अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन फिर आता है दोस्ती का रिश्ता, जो सारे किए-कराए पर पानी फेर देता है।"

एक्ट्रेस के फनी वीडियो पर फैंस भी रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, "अरे मैडम, इतना भी सच नहीं बोलना था।"

हिमानी शिवपुरी का जन्म रुद्रप्रयाग में हुआ है, और एक्ट्रेस का असली नाम हिमानी भट्ट है। साल की शुरुआत में हिमानी ने अपने मायके के गांव भटवाड़ी को गोद लिया। पलायन की वजह से गांव खाली हो चुका था और वहां सिर्फ कुछ युवा, बच्चे, और बुजुर्ग लोग ही बचे हैं। हिमानी गांव की हालत को बदलना चाहती हैं और वहां शिक्षा के प्रसार से लेकर महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करेंगी। एक्ट्रेस का अपने गांव से लगाव काफी पुराना है और वो वहां के हालत को देखकर ही पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहती हैं।

हिमानी शिवपुरी आज भी 'हप्पू की उलटन-पलटन' में अम्मा जी का रोल प्ले कर रही हैं। एक्ट्रेस अम्माजी के अवतार में ही सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करती हैं। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'राजा', 'खामोशी', 'हीरो नंबर वन', 'दीवाना मस्ताना', 'मेहंदी', 'अब आएगा मजा', 'मीरा के गिरधर', और 'परदेश' शामिल हैं। हिमानी ने कई टीवी सीरियल किए हैं। एक्ट्रेस ने 'हमारी बेटियों का विवाह', 'अजब-गजब घर जमाई', और 'एक विवाह ऐसा भी' में शानदार अभिनय किया है।

