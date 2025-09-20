मनोरंजन

'होमबाउंड' का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मेरी कल्पना से परे: विशाल जेठवा

Sep 20, 2025, 06:58 AM

मुंबई, 20 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय फिल्म निर्माता नीरज घायवान की बहुप्रतीक्षित ड्रामा फिल्म ‘होमबाउंड’ को 2026 के अकादमी पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के अभिनेता विशाल जेठवा ने इस मौके पर आईएनएस से खास बातचीत की।

इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ‘होमबाउंड’ को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाना उनकी कल्पना से परे है।

विशाल ने आईएएनएस से कहा, "यह ऐसी खबर है जिसे हर अभिनेता एक दिन सुनने का सपना देखता है। यह मेरे लिए इतनी जल्दी आएगी, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। यह जानना कि ‘होमबाउंड’ दुनिया के सबसे बड़े सिनेमा के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, जब मैंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी, तब मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी।"

अभिनेता ने कहा कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता नीरज घायवान के बहुत आभारी हैं, "मैं नीरज का आभार व्यक्त करता हूं, न केवल मुझ पर विश्वास करने के लिए बल्कि मुझे एक ऐसा किरदार सौंपने के लिए जिसने मुझे एक कलाकार के रूप में चुनौती दी और एक व्यक्ति के रूप में मुझे बदल दिया।"

विशाल ने आगे कहा, "ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर के साथ काम करना भी उतना ही खास था। वे दोनों सिर्फ सह-कलाकार नहीं थे, वे सहयोगी कलाकार थे जिन्होंने अपनी ऊर्जा और उदारता से हर दृश्य को और भी समृद्ध बना दिया।"

इसे टीम वर्क बताते हुए विशाल ने कहा, "मुझे एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है जो हमारी संस्कृति का एक अंश अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाती है। ऐसी अद्भुत प्रतिभाओं के साथ खड़े होना और एक वैश्विक मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना वाकई सुखद है और मैं आगे आने वाले समय के लिए कृतज्ञता और उत्साह से भरा हुआ हूं।"

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नीरज घायवान इस फिल्म के निर्देशक हैं। यह फिल्म उत्तर भारत के एक गांव में रहने वाले बचपन के दो दोस्तों की कहानी पर आधारित है, जो पुलिस की नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि, जैसे-जैसे वे अपने सपने के करीब पहुंचते हैं, हताशा और व्यक्तिगत संघर्ष उनकी दोस्ती की परीक्षा लेने लगते हैं।

इस फिल्म में हर्षिका परमार भी अपनी अदाकारी का तड़का लगाने वाली हैं। यह फिल्म पहले ही कान्स 2025 में धूम मचा चुकी है, जहां इसे खूब वाहवाही मिली। वहीं, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसकी चमक बरकरार रही। धर्मा प्रोडक्शंस ने इस फिल्म का निर्माण किया है। यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

--आईएएनएस

जेपी/एएस

