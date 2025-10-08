'हमें उन पर गर्व है,' पीएम मोदी के राजनीतिक करियर के 25 साल पूरे होने पर नीना गुप्ता ने दी बधाई

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। बीते मंगलवार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक करियर के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी दिन उन्होंने साल 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। देश भर से पीएम मोदी को शुभकामनाएं मिल रही हैं और खुद पीएम ने अपनी पुरानी यादें जनता के साथ शेयर कीं। अब बॉलीवुड की वरिष्ठ अदाकारा नीना गुप्ता और एक्टर विनीत सिंह ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की है।

नीना गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि देश के कई विभागों में तरक्की हो रही है और हमें उन पर गर्व है।" जबकि विनीत सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा बहुत अद्भुत रही है। उन्होंने कहा, "मैं बनारस का रहने वाला हूं और मैंने अपने शहर को बदलते हुए देखा है।"

बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक सफर की कुछ झलकियां फैंस के साथ शेयर की थीं। उन्होंने एक तरफ गुजरात के सीएम पद की शपथ लेते हुए और दूसरी तरफ आज के समय की ताजा तस्वीर शेयर की।

उन्होंने फोटोज को शेयर करते हुए भावनात्मक रूप से लिखा, "2001 में आज ही के दिन मैंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज मैंने सरकार के मुखिया के रूप में ईश्वर रूपी जनता-जनार्दन की सेवा करने के अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सिद्धि मुझे भारत की जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है।" पीएम मोदी ने दिल से देश की जनता का आभार व्यक्त किया और आगे भी जनता से अपील की कि वे इसी तरह उन पर भरोसा बनाए रखें।

वहीं नीना गुप्ता फिल्मों से लेकर सीरीज तक में अपना जलवा दिखा रही हैं। एक्ट्रेस की हालिया सी फिल्में 'अचारी बा' और 'मेट्रो इन दिनों' हैं। 'अचारी बा' जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, जबकि 'मेट्रो इन दिनों' 4 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ओटीटी पर 24 अगस्त को स्ट्रीम हो चुकी है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा, नीना गुप्ता 'पंचायत' के चारों सीजन में मंजू देवी की भूमिका निभा रही हैं। सीरीज का चौथा सीजन 24 जून को रिलीज हो चुका है।

नीना गुप्ता की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। एक्ट्रेस संजय मिश्रा के साथ वध-2 में दिखेंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। इसके अलावा, नीना अमिताभ बच्चन के साथ 'द इंटर्न' के हिंदी रीमेक की शूटिंग भी शुरू करेंगी।

--आईएएनएस

