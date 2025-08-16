मनोरंजन

Aug 16, 2025, 12:34 PM
हेमा मालिनी ने मां यशोदा बन मनाया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, लोगों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वह यशोदा मां के रूप में नजर आ रही हैं और इस रूप में उन्होंने श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को खास अंदाज में मनाया। यह वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और फैंस लगातार इसे पसंद कर रहे हैं। वीडियो के साथ वह श्रीकृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को साझा करते हुए सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रही हैं।

वीडियो में मथुरा सांसद हेमा मालिनी का लुक बेहद आकर्षक और पारंपरिक नजर आ रहा है। उन्होंने बेबी पिंक रंग का लहंगा-चोली पहनी है और इसके साथ रानी रंग का दुपट्टा भी लिया हुआ है। माथे पर टीका, गले में फूलों और मोतियों की माला और कानों में झुमके उनके यशोदा मां के रूप को और भी निखार रहे हैं। उनका ये पारंपरिक अंदाज देख फैंस कमेंट में बोल रहे हैं कि आप सच में यशोदा मां का साक्षात रूप लग रही हो।

इस वीडियो की शुरुआत हेमा मालिनी "राधे-राधे... जय श्रीकृष्णा..." कहकर करती हैं और आगे एक मंत्र का उच्चारण करती है- 'वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी बज्रवासियों को हमारे कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं।'

इस मंत्र का अर्थ है- 'मैं वासुदेव के पुत्र, कंस और चाणूर का वध करने वाले, देवकी के आनंद, और जगत के गुरु, कृष्ण को प्रणाम करती हूं।'

इसके बाद उन्होंने आगे कहा, ''आप सभी ब्रजवासियों को हमारे कृष्ण के जन्मोत्सव की बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक कलाकार और एक श्रीकृष्ण भक्त होने के नाते मैंने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपनी कला की प्रस्तुति के माध्यम से ही श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को मनाया है।''

हेमा मालिनी ने लोगों से आग्रह किया, 'अपने मन मंदिर में श्रीकृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण कर दीप जलाएं और भक्ति में लीन हो जाएं... जय श्रीकृष्णा... हैप्पी जन्माष्टमी।'

--आईएएनएस

पीके/केआर

