मनोरंजन

हुमा कुरैशी का अप्रैल महीना कैसा बीता, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर किया शेयर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 12:11 PM

मुंबई, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। अप्रैल महीना समाप्त होने वाला है। ऐसे में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीते महीने की एक झलक पेश की है।

अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर अप्रैल के महीने के बचे हुए सामान को साझा करते हुए स्वीकार किया कि उन्हें लगता है कि अप्रैल का महीना बहुत जल्दी बीत गया।

उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "यह महीना... बहुत तेजी से बीत रहा है... अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है।"

एल्बम की पहली तस्वीर में हुमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं। इसके बाद 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की अभिनेत्री की एक और शानदार तस्वीर थी, जिसमें वह मिरर सेल्फी में बेहद आकर्षक लग रही थीं।

कैफे में आराम करने से लेकर सड़क पर खुशी-खुशी अपनी कॉफी का आनंद लेने तक और खरीदारी करने तक, अप्रैल का महीना हुमा के लिए गतिविधियों से भरा हुआ था।

इस पोस्ट में हुमा द्वारा पसंद किए गए सभी स्वादिष्ट व्यंजनों की झलक भी मिलती है, जिनमें एक संतुलित देसी थाली, वड़ा पाव और बर्गर शामिल हैं।

'जॉली एलएलबी 2' की अभिनेत्री ने अपने प्यारे पालतू जानवर की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं।

काम की बात करें तो हुमा कुरैशी यश अभिनीत फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की रिलीज के लिए तैयार हो रही हैं, जिसमें वह एलिजाबेथ की भूमिका निभाएंगी।

इससे पहले फिल्म निर्माता गीतु मोहनदास ने खुलासा किया था कि एलिजाबेथ की भूमिका निभाने के लिए एक उच्च क्षमता और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस वाले अभिनेता की आवश्यकता थी, जो गुण उन्हें हुमा में मिले।

मोहनदास ने सोशल मीडिया पर एक बयान पोस्ट करते हुए कहा, "इस भूमिका के लिए कास्टिंग शायद सबसे मुश्किल काम था। इस किरदार के लिए एक ऐसे कलाकार की जरूरत थी, जिसमें जबरदस्त प्रतिभा और दमदार व्यक्तित्व हो। जिस पल हुमा मेरे सामने आई, मैंने महसूस किया कि उनमें कुछ दुर्लभ गुण मौजूद हैं।"

निर्देशक ने आगे कहा कि हुमा में एक सहज परिष्कार और तीव्रता थी, जिसने एलिजाबेथ के चरित्र को तुरंत जीवंत कर दिया।

मोहनदास ने आगे कहा, "हुमा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो किसी भूमिका की कलात्मक व्याख्या पर सवाल उठाती हैं, उसकी पड़ताल करती हैं और उसे चुनौती देती हैं, और यह संवाद हमारी रचनात्मक यात्रा का एक अभिन्न अंग बन गया। उन्हें हमेशा से प्रतिभा का धनी माना जाता रहा है, लेकिन यह प्रदर्शन सिनेमा पर एक निर्विवाद, प्रभावशाली नई उपस्थिति के आगमन का निर्णायक मोड़ साबित होगा।"

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...