मनोरंजन

'हक' स्टार इमरान हाशमी बोले, ‘यह फिल्म सोशल इश्यूज पर नया नजरिया पेश करेगी’

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 08:06 AM

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' का ट्रेलर सोमवार को एक भव्य कार्यक्रम में रिलीज हुआ। यह फिल्म मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस पर आधारित है, जिसे आमतौर पर शाह बानो केस भी कहा जाता है।

इसमें एक महिला ने तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत गुजारा भत्ता दिया। लेकिन, इस फैसले पर कुछ मुस्लिम समूहों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि उन्हें लगा कि यह शरिया का उल्लंघन है।

ट्रेलर लॉन्च के दौरान इमरान हाशमी ने कहा कि यह फिल्म एक गंभीर मुद्दे को छूती है।

उन्होंने कहा, "जब मैं ऐसी कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूं, तो मैं उसे एक अभिनेता के तौर पर देखता हूं। इस फिल्म में पहली बार मुझे एक मुसलमान का नजरिया लाना पड़ा क्योंकि इसका सब्जेक्ट बहुत ही संवेदनशील था। उस ऐतिहासिक मामले की बात करें तो, पूरा देश एक तरह से दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ धर्म और व्यक्तिगत आस्था थी, और दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार और धर्मनिरपेक्ष अधिकार। लेकिन मुझे यह देखना था कि क्या इस फिल्म में निर्देशक और लेखक का नजरिया संतुलित, निष्पक्ष और तटस्थ था। इसका जवाब है, हां। यह बिल्कुल तटस्थ था।"

हाशमी ने आगे कहा, "जाहिर है, जब लोग फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो हमें नहीं पता कि उनकी क्या राय होगी। लेकिन मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को यह बेहद संतुलित लगेगी। यह फिल्म महिलाओं का समर्थन करती है। इसमें एक खास सामाजिक जागरूकता है और अपने समुदाय के लिए मुझे लगा कि यह एक उदार मुसलमान के नजरिए से बनी है। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन फिल्म है और मुसलमानों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आप इससे एक बहुत ही अलग तरह से जुड़ेंगे।"

फिल्म 'हक' को सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है। इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार भी हैं। यह फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की कहानी मशहूर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की बुक 'बानो: भारत की बेटी' पर आधारित है। इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स, इन्सोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। इसके गाने भी दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...