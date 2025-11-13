'हक' की सफलता से विक्की जैन खुश, दर्शकों के प्यार के लिए आभार किया व्यक्त

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। छोटे पर्दे की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने भी ग्लैमर दुनिया में फिल्म 'हक' से बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कदम रख दिया है। गुरुवार को विक्की ने फिल्म को दर्शकों की तरफ से मिले प्यार को लेकर आभार व्यक्त किया।

विक्की ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उनके बीते दिनों की तस्वीरें और फिल्म 'हक' का पोस्टर भी है।

विक्की ने बताया कि कई दिनों से उनकी जिंदगी काफी व्यस्त चल रही है। हाल में मेरी जिंदगी एक ऐसे सफर जैसी रही, जिसमें मैं कभी डील्स करने में व्यस्त रहा, तो कहीं प्रोड्यूसर की भूमिका निभाने में। इस बीच मुझे खुद को ठीक करने का भी समय मिला और ये सब देखकर खुशी हुई कि मेरी फिल्म 'हक' सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मैं दर्शकों से मिले अपार प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं। अब संतुलित और खुशी महसूस हो रही है।

सुपुर्ण. एस. वर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म की कहानी मशहूर पत्रकार जिगना वोरा की किताब 'बानो : भारत की बेटी' पर आधारित है।

यह फिल्म साल 1980 के दशक में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस से प्रेरित है। फिल्म में शाह बानो ने पुरुष-प्रधान समाज में अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। फिल्म पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ के बीच बहस को छूती है। यही कारण है कि फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रही है।

वहीं, इसमें इमरान और यामी की अदाकारी दर्शकों का दिल जीत रही है। फिल्म में इमरान हाशमी एक तेज और दृढ़ वकील की भूमिका में हैं। वहीं, यामी गौतम शाह बानो बेगम के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म का उद्देश्य दर्शकों को न्याय, सामाजिक मुद्दों और महिला अधिकारों के महत्व से अवगत कराना है।

फिल्म में यामी गौतम, इमरान हाशमी और वर्तिका मुख्य भूमिका में हैं। वहीं, इसमें शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हत्तंगडी अहम भूमिका में हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट रेशु नाथ ने लिखी है।

