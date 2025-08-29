‘हाफ सीए-2’ के कलाकारों ने बताया क्यों है ये सीजन खास और कौन-सा सीन उन्हें प्रभावित कर गया

मुंबई, 28 अगस्त (आईएएनएस)। अमेजन एमएक्स प्लेयर की फेमस वेब सीरीज ‘हाफ सीए’ का दूसरा सीजन रिलीज हो गया है। ‘हाफ सीए-2’ में आर्ची और नीरज एक बार फिर से सीए बनने की चाह में नई चुनौतियों का सामना करने निकल पड़े हैं। इसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

इस सीजन में अहसास चन्ना, प्रीत कमानी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, ऐश्वर्या ओझा और रोहन जोशी जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। इसके कलाकारों ने आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार का सीजन क्यों खास है और कौन-सा सीन उन्हें प्रभावित कर गया।

‘हाफ सीए-2’ की खासियत बताते हुए प्रीत कमानी ने आईएएनएस को कहा, ''ये सीजन 1 की कहानी को आगे बढ़ाता है। परिवार इस बार बढ़ा है। प्यार और दोस्ती बढ़ी है और हमें सीए की नौकरी भी मिल जाती है। इसके बाद हमें क्या-क्या चुनौतियां आती हैं, वो इसमें देखने को मिलेगा। हम एक कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये रियलिटी पर बेस्ड शो है और लोगों के संघर्षों को हम इसमें दिखा रहे हैं, इसलिए लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और जुड़ पा रहे हैं।''

अहसास चन्ना ने कहा, "इस बार नए किरदार भी हैं, नई चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। सभी का किरदार बहुत ही इमोशनल है। ये सीजन काफी गहरा और इमोशनल है।"

शूटिंग के दौरान जिस सीन ने उन्हें निजी तौर पर प्रभावित किया, उसके बारे में भी टीम ने बताया।

प्रीत कमानी ने कहा, "सीरीज में एक सीन है जो बहुत ही रोमांटिक है। इसे हमने रात में शूट किया था। बारिश वाले इस सीन से आपको पता चलेगा कि जिंदगी में आपको अच्छे दोस्त और लोग क्यों जरूरी होते हैं, जो आपका गम बांट सकें और तनाव वाले पल में आपको खुशी दे सकें। वो सीन हम दोनों (अहसास और प्रीत) को प्रभावित कर गया। हमने इसे काफी फील किया। अहसास वहां थी, इसलिए मैं इसे अच्छे से कर पाया। वैसे ये पहला टीवीएफ का शो है, जो इतना फिल्मी है।"

अहसास चन्ना ने कहा, "वो पल बहुत ही अच्छा था, इसने मुझे भी प्रभावित किया। ऐसा सीन हमने कई दिनों बाद किया था और इसे हमने खूब इंजॉय किया।"

पिछले सीजन की तरह ही इस बार भी अहसास चन्ना सीए-प्रतिभागियों के जीवन की कठिनाइयों को छोटे पर्दे पर जीवंत करती दिखाई दे रही हैं। 27 अगस्त को यह सीजन अमेजन एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो चुका है। इसे लोग मुफ्त में यहां देख सकते हैं।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम