हैडी लैमर बर्थडे: 'ब्यूटी विद ब्रेन' को जीवन भर रही प्रेम की तलाश, की थी 6 शादियां

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। हेडी लैमर ऑस्ट्रियाई मूल की बेहद दिलकश अभिनेत्री थीं। अभिनय के साथ-साथ उनकी पहचान एक अविष्कारक के तौर पर भी है। हेडी अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी बेहद चर्चा में रही हैं।

हैडी लैमर का जन्म 9 नवंबर 1914 को विएना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। लैमर ने अपने करियर की शुरुआत अभिनेत्री के तौर पर की थी। 1938 में आई फिल्म अल्जीयर्स से उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसके बाद बूम टाउन (1940), व्हाइट कार्गो (1942), और सैमसन एंड डेलिलाह (1949) जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत दिलायी।

लैमर अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहीं। बेहद आकर्षक लैमर अपने जमाने में युवा दिलों की धड़कन थीं, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें प्रेम की हमेशा कमी महसूस हुई। हैडी को वो प्यार कभी नहीं मिला, जिसकी तलाश उन्हें उम्र भर रही। 1933 से लेकर 1965 के बीच लैमर ने 6 शादियां की, लेकिन एक भी शादी सफल नहीं रही। सभी का परिणाम तलाक रहा। 1965 के बाद उन्होंने शादी नहीं की। उनके तीन बच्चे थे।

हैडी सुंदरता के साथ दिमाग का एक बेहतरीन उदाहरण थीं। फिल्मी करियर और निजी जिंदगी में उठा-पटक के बीच लैमर के मन में बसा एक वैज्ञानिक दुनिया को नई चीज देने के लिए प्रयासरत था। लैमर के पास विज्ञान का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। ये उनकी जागरुकता और रुचि थी, जिसने उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना खाली समय, शूटिंग के बीच सेट पर भी, आविष्कारों की डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग में लगाया।

लैमर ने इनोवेशन के क्षेत्र में बड़ा काम किया है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी-हॉपिंग सिस्टम का सह-विकास किया जिसने वाई-फाई, जीपीएस और ब्लूटूथ जैसी आधुनिक वायरलेस तकनीकों की नींव रखी थी।

1953 से लैमर ने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। 19 जनवरी, 2000 को फ्लोरिडा में उनका निधन हो गया।

--आईएएनएस

पीएके/