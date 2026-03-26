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'हबीबी' में बुजुर्गों के सम्मान की खास झलक, कस्तूरी राजा का किरदार बनेगा फिल्म की ताकत: मीरा कथिरावन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

चेन्नई, 26 मार्च (आईएएनएस)। आज के दौर में जहां तेज रफ्तार जिंदगी में पारिवारिक रिश्ते और संस्कार कहीं पीछे छूटते नजर आते हैं, वहीं कुछ फिल्में इन मूल्यों को फिर से याद दिलाने का काम करती हैं। इसी कड़ी में निर्देशक मीरा कथिरावन अपनी नई फिल्म 'हबीबी' के जरिए समाज में बुजुर्गों के सम्मान और रिश्तों की अहमियत को दिखाएंगे।

फिल्म को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार, इस फिल्म में कस्तूरी राजा का किरदार बेहद अहम होगा। कस्तूरी राजा अभिनेता धनुष के पिता हैं। इस फिल्म में वह ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जो समाज में बुजुर्गों की अहमियत को बताएंगे। निर्देशक का कहना है कि उनका किरदार फिल्म की कहानी की ताकत होगा।

मीरा कथिरावन ने कस्तूरी राजा के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा, ''कस्तूरी राजा के अनुभव ने फिल्म को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका किरदार धर्म और समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत और सम्मान का संदेश देता है। उनकी मौजूदगी फिल्म में एकता, गरिमा और भावनात्मक गहराई लेकर आती है, जो दर्शकों को कहानी से जोड़ती है।''

कस्तूरी राजा ने भी अपने किरदार को लेकर राय रखी। उन्होंने कहा, "मेरा मकसद फिल्म की टीम के विजन को मजबूत करना है। मैं इस कहानी का हिस्सा बनकर खुश हूं। मेरा मानना है कि सच्ची और ईमानदार कहानियां हमेशा दर्शकों तक पहुंचती हैं और 'हबीबी' भी ऐसी ही एक फिल्म है, जो अपने संदेश के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचेगी।"

फिल्म की कहानी की बात करें तो 'हबीबी' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्रेम कहानी के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी दिखाया जाएगा। खासतौर पर इसमें दक्षिण तमिलनाडु के तमिल बोलने वाले मुस्लिम समुदाय की जीवनशैली को करीब से दिखाया जाएगा। फिल्म में रिश्तों की अहमियत, प्यार और सम्मान जैसे विषयों को प्रभावी तरीके से पेश किया जाएगा।

फिल्म का निर्माण रोमियो पिक्चर्स के तहत हो रहा है।

--आईएएनएस

पीके/डीकेपी

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