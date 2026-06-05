'है जवानी तो इश्क होना है' (रिव्यू): वरुण धवन की कॉमेडी से भरपूर फिल्म, खूब सारी उथल-पुथल, कन्फ्यूजन और डेविड धवन का क्लासिक एंटरटेनमेंट

रेटिंग: (4.5/5)

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कुछ फिल्में आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। वहीं, कुछ फिल्में आपको इतना हंसाती हैं कि आपके गालों में दर्द होने लगता है। डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' इसी दूसरी कैटेगरी में आती है। गलतफहमियों, बड़े-बड़े किरदारों, रोमांस, फैमिली ड्रामा और लगातार कॉमेडी से भरपूर यह फिल्म क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनर वाले फॉर्मूले को अपनाती है और ठीक वही देती है जिसका वादा करती है।

डेविड धवन की लिखी, यूनुस सजावल के स्क्रीनप्ले और फरहाद सामजी के डायलॉग्स वाली यह फिल्म अपनी जबरदस्त कहानी और बेबाक, मजेदार कॉमेडी के दम पर आगे बढ़ती है।

कहानी:

फिल्म की कहानी 'जस' के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक सरल और बिना सोचे-समझे काम करने वाला इंसान है। उसकी जिंदगी में तब एक अनचाहा मोड़ आता है जब निजी रिश्ते, पारिवारिक अपेक्षाएं और कई अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ उसके सामने आ खड़ी होती हैं।

बिना ज्यादा कुछ बताए, कहानी जस के सफर को दिखाती है। वह एक ऐसी जटिल स्थिति में फंस जाता है जिसमें उसकी अलग हो चुकी पत्नी 'बानी' और 'प्रीत' शामिल हैं। प्रीत एक ऐसी महिला है जो अचानक उसकी जिंदगी में आती है। जो कहानी एक रिलेशनशिप ड्रामा के तौर पर शुरू होती है, वह जल्द ही गलतफहमियों, राज और हास्यपूर्ण परिस्थितियों से भरपूर कॉमेडी में बदल जाती है।

कहानी लगातार जस को एक के बाद एक मुश्किल में डालती रहती है, जिससे फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। भले ही कहानी का आधार अजीब लगे, लेकिन फिल्म इसी शैली को अपनाकर दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास करती है और शुरू से आखिर तक यह सफर मजेदार बना रहता है।

परफॉर्मेंस:

वरुण धवन 'जस' के रोल में पूरी तरह से रमे हुए हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, जबरदस्त एनर्जी और नैचुरल स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को आसानी से आगे ले जाती है। वे डेविड धवन की कॉमेडी की लय को समझते हैं और ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं जो आकर्षक और लगातार मनोरंजन करने वाली है।

मृणाल ठाकुर 'बानी' के किरदार में अपनापन और इमोशनल गहराई लाती हैं, जिससे यह पक्का होता है कि उनके आस-पास हो रही उथल-पुथल के बीच भी उनका किरदार लोगों को अपना-सा लगे। वे फिल्म के इमोशनल पलों को अच्छे से संभालती हैं और वरुण के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत सहज है।

पूजा हेगड़े 'प्रीत' के रोल में स्क्रीन पर छा जाती हैं। कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस और जोश से भरी पूजा कहानी में ताजगी लाती हैं और जब भी स्क्रीन पर आती हैं, तो माहौल में जान डाल देती हैं।

सपोर्टिंग कास्ट में मनीष पॉल सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, वे बड़ी आसानी से ऐसे कई पल बनाते हैं जिन पर जोरदार हंसी आती है। जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, कुब्रा सैत, राकेश बेदी और मौनी रॉय भी बेहतरीन काम करते हैं और इस मजेदार और पागलपन भरे माहौल में अपना-अपना खास अंदाज जोड़ते हैं।

डायलॉग और ह्यूमर:

फरहाद सामजी के डायलॉग फिल्म के एंटरटेनमेंट लेवल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। पंचलाइन असरदार हैं, सिचुएशनल कॉमेडी भी काम करती है और कई वन-लाइनर्स थिएटर में दर्शकों से तालियां बटोर सकते हैं।

यह फिल्म पुराने जमाने की बॉलीवुड कॉमेडी को अपनाती है और साथ ही आज के दर्शकों के हिसाब से उसे अपडेट भी करती है, जिससे एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो जाना-पहचाना और आसानी से समझ आने वाला लगता है।

म्यूजिक और टेक्निकल पहलू:

फिल्म का म्यूजिक इसके जोश भरे अंदाज के साथ अच्छी तरह मेल खाता है, जबकि शानदार विजुअल्स और रंग-बिरंगा प्रोडक्शन डिजाइन इसके फेस्टिव लुक को और बढ़ाते हैं। डेविड धवन ने ज्यादातर हिस्सों में फिल्म की रफ्तार तेज रखी है, जिससे कहानी की गति कहीं भी कम नहीं पड़ती।

क्या बेहतर हो सकता था:

कॉमेडी वाले कुछ हिस्से थोड़े ज्यादा लंबे लगते हैं और कुछ स्थितियों में दर्शकों को अपनी तार्किक सोच को पूरी तरह से किनारे रखना पड़ता है। हालांकि, ये छोटी-मोटी कमियां हैं क्योंकि यह फिल्म असलियत दिखाने के बजाय मनोरंजन करने पर ज्यादा ध्यान देती है।

आखिरी बात:

'है जवानी तो इश्क होना है' डेविड धवन की एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है, जो पूरी तरह के साथ कन्फ्यूजन, कॉमेडी और अफरातफरी को अपनाती है। वरुण धवन की जबरदस्त एनर्जी, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े का अच्छा साथ और खूब हंसाने वाले पलों के साथ, यह फिल्म बड़े पर्दे पर एक मजेदार अनुभव देती है।

अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं, तो शायद यह फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हंसी-मजाक और क्लासिक बॉलीवुड मसाला चाहते हैं, तो यह फिल्म आपको भरपूर मजा देगी।