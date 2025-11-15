मनोरंजन

‘हो जा रंगीला’ गाने के साथ लौट रही है फिल्म 'रंगीला'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:28 AM

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'रंगीला' जल्द ही सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने वाली है। शुक्रवार को मेकर्स ने फिल्म का गाना 'हो जा रंगीला' फिर से रिलीज किया।

मेकर्स ने गाने का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और लिखा, "90 के बच्चों के लिए खास खबर है। 28 नवंबर 2025 को फिल्म रंगीला फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। आइए, थिएटर में जाकर अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए और बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही, फिल्म का गाना 'हो जा रंगीला' अब टिप्स के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर फिर से रिलीज हो चुका है।"

सॉन्ग 'हो जा रंगीला' को मशहूर गायिका आशा भोसले ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और लिरिक्स महबूब ने लिखे हैं। वहीं, म्यूजिक एआर. रहमान ने दिया है। इस गाने का क्रेज आज भी लोगों में देखने को मिलता है।

फिल्म में अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के डांस ने 90 के दशक में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। कहा जाता है कि यह गाना उन दिनों शादी-पार्टियों की जान हुआ करता था।

कहा जाता है कि उन दिनों यह गाना वेस्टर्न बीट्स और इंडियन टच का शानदार मेल था।

साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म 'रंगीला' का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। इसके निर्माता राम गोपाल वर्मा और झामू सुघंद थे।

फिल्म में आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थे, वहीं जैकी श्रॉफ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने एक सुपरस्टार का रोल किया था। वहीं, फिल्म में शेफाली शाह, राजेश जोशी, गुलशन ग्रोवर, अवतार गिल, रीमा लागू और नीरज वोरा जैसे कलाकार भी सहायक भूमिका में थे।

फिल्म की कहानी मिली (उर्मिला) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मशहूर अभिनेत्री बनने का सपना देखती है, लेकिन उसे इस राह में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...