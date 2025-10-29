Gustakh Ishq Song : 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'शहर तेरे' बुधवार को होगा रिलीज

मुंबई: अभिनेता विजय वर्मा और अभिनेत्री फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म गुस्ताख इश्क का नया गाना 'शहर तेरे' जल्द ही रिलीज होने वाला है। मेकर्स ने मंगलवार को इसके रिलीज की जानकारी दी।

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करेगी। वहीं, फिल्म के टाइटल 'सॉन्ग', 'उल्ल झलूल', और 'आप इस धूप में' जैसे गाने मेकर्स ने रिलीज कर दिए हैं।

मंगलवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने का मोशन पोस्टर जारी किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "हमारे गानों को दिए गए इश्क को शुक्रिया। अब पेश है एक ऐसा गाना जो आपके दिल और रूह को छू लेगा। शहर तेरे- गाना बुधवार को रिलीज होगा।"

हालांकि, मेकर्स ने गाने से जुड़ी बाकी जानकारी अभी नहीं दी है।

फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके गाने देखकर फिल्म को लेकर और भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिल्म में पहली बार विजय वर्मा और फातिमा सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे। वहीं, मेकर्स ने इसका ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है।

विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में दिखाई देंगे। फिल्म में नसीरुद्दीन, विजय वर्मा और फातिमा के प्रेम को एक दृष्टिकोण देते नजर आएंगे।

बता दें, यह फिल्म मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोडक्शन डेब्यू है, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है, और संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं।

फिल्म गुस्ताख इश्क 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

--आईएएनएस