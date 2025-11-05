Gustakh Ishq Release Date : फातिमा और विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट आगे बढ़ी, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मनोरंजन

Nov 05, 2025, 03:59 PM
फातिमा और विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज डेट आगे बढ़ी, अब इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई: अभिनेत्री फातिमा सना शेख और विजय वर्मा स्टारर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बुधवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर घोषणा की।

पहले फिल्म 21 नवंबर को रिलीज की जानी थी, लेकिन मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एक मोशन पोस्टर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अपने कैलेंडर में नोट कर लें, गुस्ताख इश्क की नई रिलीज डेट आ गई है। 'गुस्ताख इश्क' अब 28 नवंबर को रिलीज हो रही है।"

फैशन जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा फिल्म गुस्ताख इश्क से निर्माता के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी यह फिल्म पुरानी मोहब्बत के जुनून भरी कहानी को आधुनिक अंदाज में पेश करेगी।

फिल्म के टाइटल ट्रैक (गुस्ताख इश्क), उल जलूल इश्क, और आप इस धूप और शहर तेरे रिलीज किए जा चुके हैं। वहीं, प्रशंसकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और अब वे फिल्म को लेकर और भी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

फिल्म की कहानी पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों और पंजाब की पुरानी कोठियों के बीच एक अधूरी लेकिन गहरी प्रेम कहानी को बुनेगी। इस फिल्म में पहली बार फातिमा और अभिनेता विजय वर्मा रोमांस करते नजर आएंगे।

विभु पुरी द्वारा निर्देशित 'गुस्ताख इश्क' में दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और प्रतिभाशाली कलाकार शारिब हाशमी भी अहम रोल में दिखाई देंगे।

बता दें, यह फिल्म मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का प्रोडक्शन डेब्यू है, जो स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। इसकी सिनेमैटोग्राफी मनुष नंदन ने की है और साउंड डिजाइन रेसुल पूकुट्टी ने किया है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि क्लासिक और आधुनिक सिनेमा का संगम भी है। फिल्म में संगीत के लिए मशहूर जोड़ी गुलजार और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों पहले भी कई यादगार गाने बना चुके हैं।

--आईएएनस

 

 

