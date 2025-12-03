Armaan Malik Song : 'गुस्ताख इश्क' के गाने 'चल मुसाफिर' ने दिया खुद को समझने का मौका: अरमान मलिक

मुंबई: बॉलीवुड फिल्मों में जब किसी गायक, संगीतकार और फैशन डिजाइनर की केमिस्ट्री बेमिसाल होती है, तो वह दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक छाप छोड़ती है। इस कड़ी में फिल्म 'गुस्ताख इश्क' काफी लंबे समय से चर्चा बटोर रही है, जिसने शानदार संगीत और किरदारों के लुक के जरिए सबका ध्यान खींचा है।

फिल्म का नया गाना 'चल मुसाफिर' रिलीज होते ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गया। गायक और संगीतकार अरमान मलिक ने इस गाने में अपनी आवाज दी और भावनाओं का जादू बिखेरा।

अरमान मलिक ने इस नए गाने को लेकर बताया कि 'गुस्ताख इश्क' की दुनिया में कदम रखना उनके लिए बिल्कुल नया और अलग अनुभव था। यह सिर्फ एक गाना गाने का काम नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया में खुद को ढालने और भावनाओं को समझने का मौका था। इस यात्रा ने उन्हें अपने संगीत के नजरिए और अभिव्यक्ति में एक नया आयाम दिया।

अरमान ने कहा, ''संगीतकार विशाल भारद्वाज के साथ काम करना मेरे लिए प्रेरणादायक अनुभव रहा। उनकी रचना में दो चीजें एक साथ आती हैं, भावुकता और सटीकता। यह संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है, लेकिन विशाल इसे आसानी से कर लेते हैं।''

अरमान ने कहा, ''मुझे खुद की समझ और भावनाओं के अनुसार गाने की पूरी आजादी दी। विशाल भारद्वाज ने किसी भी चीज को ज्यादा समझाने की बजाय भावना को साझा किया। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं अपने अंदाज में उनके भाव को पेश करूंगा। मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं और यह अनुभव मेरे करियर के लिए बेहद प्रेरक रहा।''

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के प्रोडक्शन की बात करें तो यह डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए प्रोड्यूसर के रूप में पहला कदम है। उन्होंने अपनी कंपनी स्टेज 5 प्रोजेक्शन के तहत इस फिल्म को पेश किया है।

फिल्म के बारे में बात करें तो विभु पुरी के निर्देशन में बनी फिल्म में विजय वर्मा और फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में हैं। 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 50 लाख रुपए की कमाई की।

