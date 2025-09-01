मनोरंजन

Rahul Fazilpuriya Firing Case: राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम पुलिस ने राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग केस में हथियार सप्लायर पकड़े
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 07:23 PM
राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या के मामलों में वांछितों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले वांछित आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने वाले दो सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन की पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। दोनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है।

पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त को एसटीएफ गुरुग्राम व अपराध शाखा सेक्टर-31, 43 और मानेसर की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई कर वांछित अपराधियों शुभम उर्फ काला, आशीष उर्फ आशु, विनोद उर्फ पहलवान, पदम उर्फ राजा और गौतम उर्फ गोगी को मुठभेड़ के बाद काबू किया था। उनके कब्जे से 4 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 18 खाली कारतूस, 6 जिंदा कारतूस और एक इनोवा कार बरामद हुई थी।

ये अपराधी योजनाबद्ध तरीके से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं। इस संबंध में गुरुग्राम सेक्टर-10 थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि ये आरोपी राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग और रोहित शौकीन की हत्या में भी शामिल थे।

इसी कड़ी में अपराध शाखा सेक्टर-40 की टीम ने 31 अगस्त को दिल्ली के नजफगढ़ से सुदीप निवासी बख्ताखेड़ा (जुलाना, जींद) और शक्ति निवासी गोपालपुर (दिल्ली) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि फाजिलपुरिया और शौकीन पर हमले में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें उपलब्ध कराने का काम इन्हीं दोनों ने किया था।

आरोपी सुदीप के खिलाफ जींद में पहले से ही अवैध हथियार रखने और उपलब्ध कराने के तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दो दिन की रिमांड हासिल की है। पूछताछ के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आपको बताते चलें, गुरुग्राम के बादशाहपुर स्थित सदर्न पेरिफेरल रोड (एसपीआर) पर फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गए थे। इन्हीं बदमाशों ने 4 अगस्त की रात राहुल फाजिलपुरिया के करीबी माने जाने वाले रोहित शौकीन की भी हत्या कर दी थी।

 

STF GurugramGangster ArrestsHaryana police actionRohit Shaukeen murderweapon suppliers arrestedGurugram CrimeRahul Fazilpuriya firing

Related posts

Loading...

More from author

Loading...