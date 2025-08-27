मनोरंजन

Gulzar Chhaniwala Biography: लोकप्रियता बनी हरियाणावी सिंगर गुलजार की दुश्मन, रंगदारी वसूलने के लिए घर पर चल गई थीं गोलियां

गुलजार छानीवाला: हरियाणवी म्यूजिक के सुपरहिट स्टार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 06:47 AM
लोकप्रियता बनी हरियाणावी सिंगर गुलजार की दुश्मन, रंगदारी वसूलने के लिए घर पर चल गई थीं गोलियां

मुंबई: हरियाणवी सिंगर गुलजार छानीवाला एक लोकप्रिय गायक हैं। 2019 में रिलीज हुआ उनका गाना 'जुग जुग जीवे' काफी हिट रहा। इसे यूट्यूब पर अब तक 67 करोड़ बार देखा जा चुका है। इस गाने की धूम ऐसी रही कि इस पर जमकर इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनीं।

27 वर्षीय सिंगर गुलजार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके गाने रिलीज होते ही हिट हो जाते हैं।

गुलजार छानीवाला का असली नाम आशीष शर्मा है। उनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। गुलजार के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर और यूट्यूब चैनल पर 8.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं।

गुलजार छानीवाला ने अपने करियर की शुरुआत हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक संगीत निर्माता के रूप में की थी, जिसके बाद उन्हें गीतकार के रूप में भी पहचान मिली। उनकी लोकप्रियता उनके म्यूजिक वीडियो के जरिए बहुत बढ़ी, जिनमें अक्सर एक कहानी होती है। उनकी एक खास शैली है जो उन्हें अन्य हरियाणवी कलाकारों से अलग करती है।

2018 में गुलजार छानीवाला का पहला गाना "चार कड़े वाला" रिलीज हुआ था। इसी साल उनका एक और गाना "फाड़-फाड़" रिलीज हुआ, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कसूते, मेडल, मिडिल क्लास, ठंडी ठंडी, माफिया लव, यमराज, गॉडफादर, दौर और जीजा जैसे कई गाने रिलीज हुए, जिनके मिलियन में व्यूज हैं।

उनके गाने अपनी कहानियों और सामाजिक संदेश के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर युवाओं के जीवन, गांव की संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को दर्शाते हैं। वह खुद अपने गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने हरियाणवी संगीत को एक क्षेत्रीय शैली से राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2022 में गुलजार छानीवाला की फिल्म ‘डीजे वाले बाबू’ भी काफी हिट हुई थी। इनके हाई एनर्जी वाले गानों से लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं।

हाल ही में भिवानी में हुए टीचर मनीषा हत्याकांड के बाद गुलजार छानीवाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

2021 में गुलजार के भिवानी स्थित घर पर 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया था कि एक्टर की लोकप्रियता को देखते हुए ही उन्होंने रंगदारी मांगी थी।

 

 

Gulzar ChhaniwalaHaryanvi singerHaryanvi music industryYouTube sensationsJug Jug Jive hit songIndian folk musicHaryana culture

Related posts

Loading...

More from author

Loading...