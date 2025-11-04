मनोरंजन

Govinda Controversy : 'पंडित जी बेहद गुणी हैं,' पत्नी सुनीता के बयान पर गोविंदा ने मांगी माफी

Nov 04, 2025, 05:16 PM
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा का केंद्र उनके निजी जीवन से जुड़ा है। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में कई बातें साझा की थीं, जिसमें उन्होंने गोविंदा के अंधविश्वास, पंडितों पर खर्च और उनके चारों ओर की मंडली के व्यवहार पर खुलकर टिप्पणी की थी।

इस बयान के बाद सोशल मीडिया में काफी हलचल मच गई। इसी बीच गोविंदा ने खुद एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने सुनीता के बयान और उनके घर परिवार के पंडितों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए।

वीडियो में गोविंदा कहते हैं, "नमस्कार प्रणाम, मैं गोविंदा हूं और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे घर परिवार के पंडित, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, बहुत ही योग्य, गुणी और प्रमाणिक हैं। हमारा घर परिवार सदैव आपसे जुड़ा रहा है। हमारी धर्मपत्नी ने आपके विषय में जो अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और खंडन भी करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी बहुत ही सरल और निष्पक्ष हैं।"

बता दें कि यह विवाद सुनीता आहूजा के पॉडकास्ट बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, कभी-कभी पूजा के लिए 2 लाख रुपए तक देते हैं।

सुनीता ने कहा कि गोविंदा के दोस्तों और उनकी टीम में कुछ लोग बेवकूफ हैं और उनकी सलाह बेकार है। ये लोग गोविंदा को गलत सलाह देते हैं और अक्सर मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं।

सुनीता ने बताया कि उनका खुद का सपना बुजुर्गों और जानवरों के लिए आश्रम बनाने का है, जिसे वह अपने पैसों से करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि गोविंदा ऐसे कामों में पैसे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पैसे अक्सर उनकी टीम और दोस्तों के लिए जाते हैं।

उनके इस बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में हलचल मचा दी और फैंस की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी आईं।

--आईएएनएस

 

 

