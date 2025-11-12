Govinda Health Update : अस्पताल से डिस्चार्ज हुए गोविंदा, धर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए भी की कामना

मनोरंजन

Nov 13, 2025, 06:45 AM
नई दिल्ली: अभिनेता गोविंदा को मंगलवार की रात अचानक तबीयत खराब होने के बाद क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है।

गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए अपने अचानक बीमार पड़ने का कारण भी बताया। गोविंदा को अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अब एक्टर खुद अस्पताल से निकलकर घर पहुंचे हैं।

अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते हुए गोविंदा ने अपनी तबीयत के लिए अधिक एक्सरसाइज को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह ज्यादा एक्सरसाइज और थकान दोनों का नतीजा था।

गोविंदा ने कहा, "पहले भी मैंने योग और प्राणायाम किए थे। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से कल मेरी ऐसी हालत हुई। मेरे लिए योग और प्राणायाम ही सही हैं।" आगे के इलाज और टेस्ट पर बात करते हुए एक्टर ने कहा कि फिलहाल कुछ दवाइयां दी गई हैं, जो जरूरी हैं।

गोविंदा ने धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "मैं कामना करता हूं कि वे हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, हमने उनके हीरोइज्म को करीब से देखा है और सालों-साल देखना चाहते हैं। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें।"

बता दें कि बुधवार का दिन धर्मेंद्र और गोविंदा दोनों के फैंस के लिए खुशियां लेकर आया। धर्मेंद्र को भी बुधवार सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनकी हालत स्थिर है, लेकिन फिर भी आगे का इलाज उनके घर पर किया जाएगा। एक्टर के घर पर इलाज से जुड़ी सारी सुविधाएं कर दी गई हैं।

वही, अब गोविंदा भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इससे पहले एक्टर के मैनेजर ने बयान जारी किया था कि उनके केस को न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया गया है और आगे की रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि अब एक्टर को दवा देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है।

--आईएएनएस

 

 

