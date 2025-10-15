मनोरंजन

गयाजी में पिंडदान करने पहुंचे साउथ अभिनेता किच्चा सुदीप, विष्णुपद मंदिर के किए दर्शन

Oct 15, 2025, 08:04 AM

गयाजी, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता किच्चा सुदीप अपनी फिल्मों के अलावा भाषा विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे। एक्टर को हमेशा कई तरह के मुद्दों पर राय देते हुए देखा गया है।

अब सुदीप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। उन्हें बिहार के गयाजी में अपनी मां का पिंडदान करते हुए देखा गया, और उन्होंने अपने परिवार के साथ काशी विश्वनाथ और विष्णुपद मंदिर में दर्शन भी किए। इस मौके पर एक्टर काफी भावुक नजर आए।

अभिनेता किच्चा सुदीप ने गयाजी में अपनी मां का पिंडदान किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी, भांजा और परिवार के बाकी लोग भी दिखे। सुदीप ने मां को एक साल पहले खोया था और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए काफी समय से गयाजी आने की कोशिश कर रहे थे।

मीडिया के साथ बातचीत में सुदीप काफी भावुक दिखे और उन्होंने बताया कि वो अपनी मां के बहुत करीब थे और उनके जाने के बाद हर पल और दिन बस गुजर रहा है। उन्होंने कहा, "मेरे गुरुजनों ने बताया कि गयाजी में पिंडदान करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए यहां आया हूं।"

गयाजी में राय बहादुर गोपाल लाल बारीक के वंशज तीर्थ पुरोहित परिवार ने सुदीप को विधि-विधान के साथ पूजा कराई।

बिहार में फिल्में बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सुदीप ने कहा कि अगर मौका मिला है तो यहां आकर काम करूंगा, और अगर किसी फिल्म की कहानी यहां शूट होगी तो दोबारा बिहार जरूर आऊंगा।

पंडित विनोद आचार्य ने कहा कि सुदीप काफी समय से मेरे साथ संपर्क में थे। वह अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए गयाजी आए हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो किच्चा सुदीप केआरजी-6 में दिखने वाले हैं। इस एक्शन-ड्रामा से भरी फिल्म को डायरेक्ट भी सुदीप ही करेंगे। माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी तक फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी। इसके अलावा उनकी मार्क फिल्म भी आएगी, जो सिर्फ कन्नड़ भाषा में होगी।

फिल्म में लीड रोल में सुदीप के अलावा ममता मोहनदास और किशोर होंगे। इस फिल्म का निर्देशन पी. एन. सत्या ने किया है।

--आईएएनएस

पीएस/एबीएम

