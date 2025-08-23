'गवाह है चांद तारे' पर बेटे का प्यारा अंदाज देख माही विज हुईं भावुक, कहा- 'मेरा बेटा है सबसे बेस्ट'

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री माही विज अक्सर अपनी पारिवारिक जिंदगी को लेकर चर्चा में रहती हैं। टीवी एक्टर जय भानुशाली की पत्नी और एक सुलझी हुई मां के रूप में माही ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फैमिली से जुड़ी छोटी-बड़ी बातें फैन्स के साथ साझा करती रहती हैं। इस बीच माही विज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया, जिसने लोगों का दिल छू लिया। वीडियो में उनका गोद लिया बेटा राजवीर नजर आ रहा है, जो एक पुराने रोमांटिक गाने पर लिप सिंक करता दिख रहा है। इस वीडियो को लेकर माही ने एक बेहद भावुक कैप्शन भी लिखा है।

वीडियो में राजवीर 'दामिनी' के मशहूर गाने 'गवाह है चांद तारे' को लिप सिंक करता हुआ नजर आता है। इस दौरान वह बड़े ही प्यारे एक्सप्रेशंस देता है, जो हर किसी का दिल जीत रहे हैं। माही विज बेटे की इस अदा को देख भावुक हो गईं और उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा, राजवीर की खूबियों का जिक्र करते हुए बताया कि वह क्यों उन्हें सबसे बेस्ट लगता है।

माही ने लिखा, ''मेरा बेटा वाकई सबसे बेस्ट है... सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा है, बल्कि इसलिए भी कि उसके दिल में इतनी समझदारी, प्यार और अपनापन है। छोटी-छोटी बातों पर उसका ध्यान, दूसरों के लिए उसकी चिंता और हमेशा मदद करने का उसका स्वभाव मुझे हर दिन उस पर और गर्व कराता है। उसे इतना संवेदनशील और दरियादिल इंसान बनते देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। वो मेरी ताकत है, मेरी मुस्कान है और मेरी सबसे बड़ी दुआओं का फल है।''

वीडियो और कैप्शन दोनों ही फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं, और लोग कमेंट्स में माही और राजवीर के इस खूबसूरत रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं।

बता दें कि इस वीडियो में राजवीर जिस गाने पर लिप सिंक करता नजर आ रहा है, वह गाना 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'दामिनी' का मशहूर गाना है। इस गाने को बॉलीवुड के दो दिग्गज सिंगर्स कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है। इसके बोल समीर ने लिखे थे और संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम-श्रवण ने दिया है। वहीं, इस गाने को ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री पर फिल्माया गया था।

--आईएएनएस

पीके/केआर