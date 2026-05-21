'गवाही' फिल्म से जुड़ी है जीनत अमान की खास याद, इंस्टाग्राम पर साझा की शादीशुदा जिंदगी के मुश्किल दौर की बात

मुंबई, 20 मई (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी जिंदगी, फिल्मों और पुराने अनुभवों से जुड़ी दिलचस्प बातें साझा करती रहती हैं। इस कड़ी में उन्होंने बुधवार को अपनी फिल्म 'गवाही' से जुड़ा एक खास पल साझा किया।

अभिनेत्री ने बताया कि उस समय उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां बढ़ रही थीं और वह मानसिक रूप से काफी टूट चुकी थीं। ऐसे मुश्किल समय में उनकी मां ने उन्हें संभाला और दोबारा फिल्मों में लौटने की ताकत दी।

जीनत अमान ने अपनी पोस्ट में फिल्म 'गवाही' की शूटिंग के दिनों को याद किया। उन्होंने लिखा, ''यह फिल्म साल 1988 में शूट हुई थी, यह मेरे बड़े बेटे अजान के जन्म के दो साल बाद और दूसरे बेटे जहान को कंसीव करने से ठीक पहले का समय था। एक समय ऐसा आया, जब मुझे लगता था कि शादी और परिवार मेरी जिंदगी को पूरी तरह खुशियों से भर देंगे। लेकिन, धीरे-धीरे मेरी शादीशुदा जिंदगी में दरारें आने लगीं और हालात बदलने लगे। मैं अपने छोटे बेटे अजान को साथ लेकर अपनी मां के घर साउथ बॉम्बे में रहने लगी थी।''

अपनी पोस्ट में जीनत अमान ने आगे लिखा, ''मैं पहले अपने पेशेवर जीवन से दूर जाना चाहती थी, लेकिन जब निजी जिंदगी में परेशानियां बढ़ीं तो फिर से फिल्मों की दुनिया में लौटने का मन हुआ। मैं खुद को केवल बेटी, मां और पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में फिर से पहचानना चाहती थी। इसी दौरान मेरे पास फिल्म 'गवाही' की कहानी आई। यह एक कम बजट की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म थी, जो एक मशहूर नाटक पर आधारित थी। निर्माता विवेक वासवानी और नए निर्देशक अनंत बलानी ने मुझे फिल्म की कहानी इतने अच्छे तरीके से सुनाई कि मैंने तुरंत इसमें काम करने का फैसला कर लिया।''

जीनत अमान ने अपनी पोस्ट में अपनी मां का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, ''मेरी मां ने उस कठिन समय में मेरा पूरा साथ दिया। मां ने छोटे बेटे अजान की जिम्मेदारी संभाली ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। अगर मेरी मां साथ न देती तो शायद मैं उस समय फिल्मों में वापसी नहीं कर पाती। फिल्म में मैंने जान्हवी कौल नाम की महिला का किरदार निभाया था, जिस पर हत्या का आरोप होता है। यह किरदार काफी अलग और चुनौतीपूर्ण था।''

पोस्ट में जीनत अमान ने फिल्म की शूटिंग और कलाकारों को भी याद किया। उन्होंने लिखा, ''फिल्म की पूरी शूटिंग मुंबई में हुई थी। फिल्म में शेखर कपूर और आशुतोष गोवारिकर जैसे कलाकार भी थे। हाल ही में जब मैंने दोबारा यह फिल्म देखी तो मुझे महसूस हुआ कि यह अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी। इसमें रहस्य, रोमांच और भावनाओं का अनोखा मेल था।''

जीनत अमान ने अपनी पोस्ट में फिल्म की कहानी का जिक्र करते हुए कहा, ''फिल्म में मेरा किरदार एक बड़े कारोबारी की सेक्रेटरी का था, जिसे दूसरी औरत के रूप में दिखाया गया था। उसी कारोबारी की रहस्यमयी मौत के बाद पूरी कहानी आगे बढ़ती है। यह फिल्म मेरे जीवन के उस दौर की याद है, जब मैं खुद को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थीं।''

--आईएएनएस

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