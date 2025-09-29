मनोरंजन

Gauahar Khan Baby : गौहर खान ने की दूसरे बेटे के नाम की घोषणा

गौहर खान ने बेटे का नाम फरवान रखा, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार
Sep 29, 2025, 03:34 AM
मुंबई: मशहूर अभिनेत्री गौहर खान ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बच्चे के नाम की घोषणा की।

गौहर ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका बड़ा बेटा जेहान अपने नन्हे भाई का हाथ प्यार से थामे हुए नजर आ रहा है। तस्वीर में किसी का चेहरा नहीं है, बल्कि जेहान और उसके छोटे भाई का हाथ नजर आ रहा है।

गौहर ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "जेहान आपको अपने छोटे भाई फरवान से मिलवा रहा है (हे ईश्वर, उसे बरकत दे)।"

फैंस उनके इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।

गौहर खान ने जैद दरबार से दिसंबर 2020 में शादी की थी। जैद दरबार संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं। जैद मशहूर कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। 10 मई 2023 को उनका पहला बेटा जेहान हुआ था और अब वे दूसरी बार पिता-माता बने हैं।

गौहर खान ने 2002 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां उन्हें मिस टैलेंटेड का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 2009 में बॉलीवुड फिल्म ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर’ से अपने करियर की शुरुआत की। गौहर ने टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 7’ में भाग लेकर खूब लोकप्रियता हासिल की और वह इस शो की विजेता भी बनीं। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जैसे ‘इश्कजादे’, ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’ और ‘बेगम जान’। साथ ही उन्होंने कई टीवी शो जैसे ‘खतरों के खिलाड़ी 5’ और ‘इंडियाज रॉ स्टार’ में भी अपनी प्रतिभा दिखाई।

अभी हाल ही में अभिनेत्री ईशा मालवीय के साथ स्टारर रोमांटिक कॉमेडी शो 'लवली लोला' के पहले सीजन में नजर आई थीं। शो में जहां ईशा 'लवली चड्ढा' के किरदार में नजर आई थी, वहीं गौहर ने 'लोला चावला' का किरदार निभाया था।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

 

