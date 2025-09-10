'गांधी' वेब सीरीज में कबीर बेदी दादाभाई नौरोजी के किरदार में आएंगे नजर

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी वेब सीरीज 'गांधी' में दादाभाई नौरोजी की भूमिका में नजर आएंगे, जिसको लेकर उनका कहना है कि यह उनके करियर का सबसे गौरवपूर्ण अनुभव है।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे संगीतकार एआर रहमान और अन्य कलाकारों के साथ नजर आ रहे हैं।

अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "'गांधी' सीरीज का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शानदार तालियों के साथ स्वागत किया गया। मुझे गर्व है कि मैंने भारत के महान नेता दादाभाई नौरोजी का किरदार निभाया, जिन्होंने लंदन में गांधीजी के शुरुआती दिनों में उन्हें प्रेरित किया। दर्शकों की प्रशंसा ने हम सभी को बहुत प्रभावित किया। निर्माताओं हंसल मेहता, समीर नायर, सिद्धांत खेतान, संगीतकार एआर रहमान और अप्लॉज एंटरटेनमेंट की बड़ी सफलता है। पूरी कास्ट और क्रू, खासकर शानदार प्रतीक गांधी को बधाई। टोरंटो, आपके प्यार के लिए धन्यवाद।"

'गांधी' पहली भारतीय सीरीज होगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर टीआईएफएफ में हुआ। इस श्रृंखला का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है। इसमें ऑस्कर विजेता एआर रहमान का संगीत है। इस सीरीज में प्रतीक गांधी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

इससे पहले कबीर ने इंस्टाग्राम पर 'गांधी' की टीम के साथ डिनर की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें उन्होंने बताया था कि यह सीरीज टीआईएफएफ के प्राइम टाइम कैटेगरी में चुनी गई पहली भारतीय सीरीज है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनके साथ हंसल मेहता, प्रतीक गांधी, टॉम फेल्टन, भामिनी ओजा, एआर रहमान और समीर नायर जैसे सितारे मौजूद थे।

अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया था, "गांधी टीम के साथ टीआईएफएफ (टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल) से पहले एक खास डिनर हुआ। सीरीज को टीआईएफएफ प्राइम कैटेगरी में चुना गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। इस शो को समीर नायर, सिद्धांत खेतान और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है और इसमें संगीत मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने दिया है। यह भारत का पहला शो है, जिसे कभी भी इस कैटेगरी में चुना गया है। पूरी टीम को ढेरों बधाई। मैं और भी बातें जल्द शेयर करूंगा।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम