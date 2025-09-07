'गांधी' के प्रीमियर के साथ हंसल मेहता ने फिर किया टीआईएफएफ में वापसी

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्म निर्माता हंसल मेहता एक बार फिर अपनी सीरीज गांधी के प्रीमियर के लिए 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में आए हुए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी।

निर्माता ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उनके साथ प्रतीक गांधी, ए.आर. रहमान और बाकी कलाकार नजर आ रहे हैं। हंसल मेहता ने पोस्ट में बताया कि वह सबसे पहले टीआईएफएफ में शाहिद के साथ आए थे। उस यात्रा ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। फिर 2016 में वह फिल्म ओमेर्ता के साथ फेस्टिवल में लौटे थे।

निर्माता ने पोस्ट में लिखा, "2012 में मैं पहली बार टीआईएफएफ में शाहिद के साथ गया था। उस यात्रा ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे एक आवाज दी, विश्व मंच पर एक जगह दी। 2016 में मैं ओमेर्ता के साथ फिर लौटा, यह एक ऐसी फिल्म थी, जो मेरे लिए हमेशा खास रहेगी, भले ही उसे उतना सम्मान न मिला हो, जिसकी वह हकदार थी।"

निर्माता ने आर्थिक तंगी को याद करते हुए कहा, "मुझे अभी भी जय के साथ वह पहला समय याद है, जब हम मुश्किल से एक अच्छा खाना खरीद पाते थे। एक और साल, राजकुमार और मैं यहां 24 घंटे से भी कम समय के लिए थे। लेकिन, इस बार कुछ अलग है। यह बहुत खास लग रहा है। मैं यहां अपने सबसे निजी काम के लिए आया हूं और मेरे साथ वे लोग हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया। और जो लोग यहां नहीं आ सके, हम आपके प्यार, आपकी खुशी और 'गांधी' में डाले गए आपके जुनून को अपने साथ इस शानदार उत्सव में लेकर आए हैं।

टोरंटो एक ऐसा शहर है जो फिल्मों को बहुत पसंद करता है और टीआईएफएफ दुनिया के सबसे शानदार फिल्म त्योहारों में से एक है। यहां पर अपने काम को दिखाना किसी तोहफे से कम नहीं है।

यह मुझे एक नई यात्रा की तरह लगता है, लेकिन ऐसा भी लगता है जैसे यह सफर बहुत समय से धीरे-धीरे बन रहा था। एक खूबसूरत सफर। हमेशा आभारी रहूंगा।"

