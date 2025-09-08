मनोरंजन

'गांधी' के लिए एआर रहमान पहुंचे टोरंटो, 'हैरी पॉटर' फेम टॉम फेल्टन के साथ फोटो की शेयर

Sep 08, 2025, 11:03 AM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर संगीतकार और ऑस्कर विजेता एआर रहमान इन दिनों हंसल मेहता की सीरीज 'गांधी' के प्रीमियर के लिए 50वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में शिरकत करने गए हैं। वहां उनकी मुलाकात 'हैरी पॉटर' फेम अभिनेता टॉम फेल्टन से हुई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी।

50वां वार्षिक टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 सितंबर को शुरू हुआ था और 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।

एआर रहमान ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर फेल्टन के साथ तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "फेल्टन गांधी सीरीज का अहम हिस्सा हैं, जिसका प्रीमियर कल टीआईएफएफ में हुआ।"

तस्वीर में टॉम फेल्टन के किरदार ड्रेको मालफॉय का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "विद ड्रेको।"

ड्रेको मालफॉय एक काल्पनिक पात्र है, जिसे ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग ने "हैरी पॉटर" सीरीज के लिए गढ़ा था।

हंसल मेहता निर्देशित सीरीज 'गांधी' एक बायोग्राफिकल ड्रामा है। यह रामचंद्र गुहा की किताबों 'गांधी बिफोर इंडिया' और 'गांधी: द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' पर आधारित है। तीन सीजन में बनने वाली इस सीरीज का पहला सीजन 'गांधी' के शुरुआती जीवन, भारत में उनकी युवावस्था, लंदन में कानून की पढ़ाई और दक्षिण अफ्रीका में 23 साल के अनुभवों को दिखाएगा।

सीरीज 'गांधी' में प्रतीक गांधी महात्मा गांधी की भूमिका में नजर आएंगे। भामिनी ओझा कस्तूरबा गांधी का किरदार निभा रही हैं और फेल्टन जोसिया ओल्डफील्ड की भूमिका में नजर आएंगे।

'गांधी' 50वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर होने वाली पहली भारतीय सीरीज होगी, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। इस सीरीज का निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने किया है। इसमें ऑस्कर विजेता एआर. रहमान का संगीत है।

एआर रहमान म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर और कंपोजर हैं, जिनकी आवाज सीधा लोगों की रूह को छू लेती है। उन्होंने 'स्लमडॉग मिलेनियर' के 'जय हो' से लेकर 'रांझणा', 'रोजा', और 'कुन फाया कुन' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए हैं।

देश से लेकर विदेशों तक अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरने वाले एआर रहमान को म्यूजिक इंडस्ट्री में दिए योगदान के लिए ग्रैमी से लेकर ऑस्कर अवॉर्ड तक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें सात नेशनल फिल्म अवॉर्ड के अलावा 15 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और 16 साउथ फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें तमिलनाडु सरकार की तरफ से कलाईममानी अवॉर्ड भी मिल चुका है।

