'गाथा शिव परिवार की' में दिति के किरदार ने कमजोरियों से लड़ना सिखाया : अचिंत कौर

Oct 31, 2025, 03:20 PM
'गाथा शिव परिवार की' में दिति के किरदार ने कमजोरियों से लड़ना सिखाया : अचिंत कौर

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी और फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर अचिंत कौर ने इन दिनों लोकप्रिय पौराणिक शो 'गाथा शिव परिवार की: गणेश कार्तिकेय' में दिति के किरदार को लेकर चर्चा में हैं। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दिति का रोल उनके लिए खास है, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी निजी भावनाओं को भी पर्दे पर लाने का मौका मिला।

उन्होंने बताया कि इस किरदार ने उन्हें अपनी अंदर की नाजुकता को समझने और उसे व्यक्त करने का अवसर दिया। इसके साथ ही कमजोरियों से लड़ना सिखाया।

अचिंत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ''दिति का किरदार निभाना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ गहरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा। मैं इसके माध्यम से उन भावनाओं को महसूस कर सकी, जो मैंने लंबे समय तक अपने अंदर दबाकर रखी थी। जब कोई कलाकार अपने अनुभव और भावनाओं को किरदार में डालता है, तो वह किरदार अपने आप जीवंत हो जाता है। दिति मेरे लिए सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार भी है, जिसने मुझे अपनी अंदर की कमजोरियों से लड़ना सिखाया।''

अचिंत ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए आगे कहा, ''दिति की भावनात्मक नाजुकता और उसकी ताकत के बीच का संतुलन मुझे बहुत पसंद आया। यह अनुभव मेरे लिए इस रोल को खास बनाता है। छोटी-छोटी बातें, जो दिति के और मेरे अपने जीवन के बीच मेल खाती हैं, वह निभाने में मजा आया। दिति के किरदार में दो बिल्कुल विपरीत पहलू हैं। कभी वह देखभाल करने वाली देवी हैं और कभी विनाशकारी। यह किरदार अब तक निभाए गए किरदारों से काफी अलग है। मैंने पहले कभी देवी का रोल नहीं निभाया था और दिति तो पहले से ही मिथक में मौजूद एक शक्तिशाली और जटिल पात्र है। मैंने कभी भी अपने पिछले किरदारों के साथ तुलना करने की कोशिश नहीं की।''

शो में दिति के अलावा मुख्य किरदारों में मोहित मलिक और श्रेनु पारिख हैं, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के रूप में नजर आ रहे हैं। वहीं, भगवान गणेश और कार्तिकेय के रूप में एकांश करोतिया और सुभान खान हैं। यह शो सोनी सब चैनल पर प्रसारित होता है।

