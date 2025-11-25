मनोरंजन

'गुस्ताख इश्क' में रोमांटिक रोल निभाने पर विजय वर्मा ने कहा, 'खलनायक किरदार बोझ लगने लगे थे'

Nov 25, 2025

मुंबई, 25 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेता विजय वर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत खलनायक के किरदारों से की और उनमें दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।

वेब सीरीज 'आईसी-814 द कंधार हाइजैक', फिल्म 'जाने जान' और 'मर्डर मुबारक' जैसे प्रोजेक्ट में उनके किरदारों ने साबित कर दिखाया कि वह किसी भी किरदार को आसानी से जीवंत बना सकते हैं, चाहे वह कितना भी जटिल या नकारात्मक क्यों न हो।

लंबे समय तक नकारात्मक भूमिकाएं निभाने के बाद विजय ने महसूस किया कि अब वह अपनी छवि को थोड़ा बदलना चाहते हैं। इस कड़ी में उन्होंने मनीष मल्होत्रा की प्रोड्यूस फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में रोमांटिक किरदार निभाने का फैसला लिया। यह फिल्म 28 नवंबर को रिलीज हो रही है।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में विजय ने बताया है कि अब वह केवल खलनायक या गंभीर किरदारों तक सीमित नहीं हैं। फिल्म 'गुस्ताख इश्क' उन्हें एक नए रूप में पेश करेगी। इस फिल्म में वह पुराने जमाने के रोमांटिक हीरो की भूमिका में नजर आएंगे।

उन्होंने कहा, ''नेगेटिव भूमिकाओं से ब्रेक लेना काफी जरूरी था, क्योंकि निभाए गए सभी खलनायकों के किरदार बोझ लगने लगे थे। दर्शक अक्सर कहते थे, 'हमें आपसे उस फिल्म में नफरत हो गई थी, लेकिन आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं।' लेकिन अब मैं नफरत की भावना को हटाकर दर्शकों से अभिनय की तारीफ की उम्मीद करना चाहता हूं। यह ब्रेक मेरे लिए खुद को नए तरह के किरदारों में ढालने का अवसर है।''

विजय ने कहा, '''गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक कहानी है। इसमें प्यार को अलग ढंग से दिखाया गया है। इसमें मेरा सॉफ्ट रोल है, जो मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे किरदारों को निभाने के लिए नए तरीके के अभिनय की जरूरत होती है।''

विजय ने अपनी पिछली फिल्म 'पिंक' के एक खतरनाक सीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अभिनय में हर अनुभव चुनौतीपूर्ण तो होता ही है, साथ में मजेदार भी होता है।

उन्होंने बताया, "'गुस्ताख इश्क' में मेरे लिए बड़ी चुनौती यह थी कि मैं कविताई और भावनात्मक डायलॉग को एहसास के साथ सही ढंग से करूं। फिल्म में मेरे साथ दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हैं। उनके सामने परफॉर्म करना सुनहरा अवसर था। अभिनय में हमेशा नई चीजें करना रोमांचक होता है।

उन्होंने बताया कि वह आगे कॉमेडी जैसी अलग शैली में भी खुद को आजमाना चाहते हैं। 'गुस्ताख इश्क' में विजय वर्मा के साथ फातिमा सना शेख भी मुख्य भूमिका में हैं। इसका निर्माण मनीष मल्होत्रा के नए प्रोडक्शन हाउस स्टेज 5 प्रोडक्शन के तहत हुआ है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

