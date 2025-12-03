मनोरंजन

'गुस्ताख इश्क' में मेरे किरदार को मनीष मल्होत्रा ने स्टाइलिश टच दिया : विजय वर्मा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 04:43 AM

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में अभिनेता विजय वर्मा ने अलग-अलग किरदारों से दर्शकों का ध्यान खींचा है। वह अक्सर निगेटिव या चुनौतीपूर्ण किरदारों में नजर आते रहे हैं और हमेशा अभिनय को गहराई से पेश करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी नई फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में बिल्कुल नया अंदाज अपनाया। फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में वह एक रोमांटिक किरदार में नजर आए, जो किसी के प्यार में भी दीवाने हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा कि इस बदलाव की कहानी सिर्फ उनके किरदार तक सीमित नहीं है। फिल्म के निर्माता और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने उनके किरदार को पहनावे और स्टाइल के माध्यम से नया रूप देने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, ''मेरे किरदार की कहानी एक ऐसे इलाके और सामाजिक परिवेश की है, जहां साधन सीमित हैं। मेरा किरदार गरीब लड़के का है, जो मुश्किल से अपना जीवनयापन करता है। आम तौर पर ऐसे किरदारों को थका हुआ, बिखरा हुआ या परेशान दिखाया जाता है, लेकिन मनीष ने इसे अलग ढंग से पेश किया। वह चाहते थे कि मेरा किरदार जितना गरीब है, उतना ही स्टाइलिश और आत्मविश्वासी भी दिखे।''

उन्होंने आगे कहा कि मनीष मल्होत्रा फिल्म के केवल निर्माता नहीं हैं, बल्कि उन्होंने किरदार के लुक और व्यक्तित्व को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

करियर की बात करते हुए विजय ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक निगेटिव रोल्स किए। यह उनकी एक अलग पहचान बन गई थी, लेकिन वह अब इसे बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा, ''लोग कहते थे कि हम आपको इस फिल्म में विलेन के रोल के लिए जानते हैं; आप शानदार अभिनेता हैं। मैं चाहता था कि लोग मुझे अब रोमांटिक और पॉजिटिव किरदारों के लिए भी जानें।''

'गुस्ताख इश्क' पुरानी दिल्ली के पुराने दौर की पृष्ठभूमि की कहानी है। विजय का कहना है कि यह उनके लिए एक नया अनुभव है, जिसमें उन्होंने अलग-अलग भावनाओं से अपने किरदार को पर्दे पर जीवंत करने का प्रयास किया है।

फिल्म में विजय वर्मा के अलावा नसीरुद्दीन शाह और फातिमा सना शेख भी हैं।

'गुस्ताख इश्क' 28 नवंबर को रिलीज हुई और इसे मनीष मल्होत्रा की नई प्रोडक्शन कंपनी स्टेज5 प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...