'गुस्ताख इश्क' की रिलीज से पहले विजय वर्मा बोले, नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना खुशकिस्मती

Nov 27, 2025, 04:42 PM
'गुस्ताख इश्क' की रिलीज से पहले विजय वर्मा बोले, नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना खुशकिस्मती

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता विजय वर्मा की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। गुरुवार को अभिनेता ने बताया कि उनकी अब तक की सबसे अच्छी ऑनस्क्रीन जोड़ी किसके साथ बनी है।

विजय वर्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में अभिनेता विजय वर्मा नसीरुद्दीन शाह के साथ यादगार पल बिताते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दोनों के बीच कमाल की बॉन्डिंग दिख रही है। कुछ तस्वीरों में दोनों साथ हंसते-बातें करते दिख रहे हैं, तो कुछ में विजय द्वारा बनाए गए नसीरुद्दीन के स्केच शामिल हैं।

तस्वीरें पोस्ट कर अभिनेता ने लिखा, "जब आप अपने आदर्श को मॉडल बना लेते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम किया। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यह मेरी अब तक की सबसे प्यारी ऑनस्क्रीन जोड़ी है। मैंने उनके बीच के समय में उनका स्केच बनाया, जो कि आपको स्लाइड-3 में देखने को मिलेगा।

अभिनेता ने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई तस्वीर में नसीरुद्दीन शाह ने उर्दू से साइन भी किया है। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए लिखा, "गुस्ताख इश्क शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म जरूर देखें।"

अभिनेता के पोस्ट करते ही फैंस और मनोरंजन जगत के लोगों के कमेंट और लाइक की बाढ़ आ गई। सभी कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। टेलीविजन अभिनेता शरद मल्होत्रा ने कमेंट सेक्शन पर हार्ट इमोजी से प्रतिक्रिया दी, तो एक यूजर ने लिखा, "आपकी फिल्म का इंतजार रहेगा।"

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की बात करें तो इसका निर्देशन विभु पुरी ने किया है। फिल्म में विजय वर्मा के साथ फातिमा सना शेख रोमांस करती नजर आएंगी। वहीं, नसीरुद्दीन शाह उनकी प्रेम कहानी को नया आयाम देते नजर आएंगे।

रोमांटिक ड्रामा 'गुस्ताख इश्क' के जरिए मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन में डेब्यू करने जा रहे हैं।

