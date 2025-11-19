मनोरंजन

'गर्व चेहरे पर था, मां के पहरे पर था', फरहान अख्तर ने साझा की फिल्म '120 बहादुर' के नए गाने की झलक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 19, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 18 नवंबर (आईएएनएस)। 18 नवंबर, 1962 का वो दिन, जब 120 भारतीय जवानों ने चीनी सेना के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। तापमान माइनस तीस डिग्री से भी नीचे था, ऑक्सीजन नाममात्र थी, हथियार कम थे, मदद पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने चीन की फौज को ऐसा रोका कि दुश्मन भी दंग रह गया। एक-एक जवान शहीद होता गया, लेकिन उन्हें भारतीय सीमा में कदम रखने नहीं दिया। आज साठ साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन वो बलिदान आज भी हर देशवासी की आंखें नम और गर्व से भर देता है। इस कहानी को अभिनेता और निर्माता फरहान अख्तर फिल्म '120 बहादुर' के जरिए बड़े पर्दे पर ला रहे हैं।

मंगलवार को फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक गाना 'मैं हूं वो धरती मां' की झलक साझा की, जिसे देख हर कोई भावुक हो उठा। इस गाने को श्रेया घोषाल ने गाया है। वहीं संगीत अमित त्रिवेदी का है, और बोल जावेद अख्तर के हैं। तीनों ने गाने में ऐसा जादू डाला है कि इसे सुनते ही आंसू अपने आप बहने लगते हैं।

गाना एक लोरी की तरह है, जो भारत माता अपने उन लाड़ले बेटों के लिए गा रही है जो उसकी रक्षा करते हुए शहीद हो गए।

फरहान ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ''गर्व चेहरे पर था, मां के पहरे पर था, लाड़ले… लाड़ले… शुक्रिया…''

उन्होंने लिखा, ''भारत मां की ओर से एक दिल को छू जाने वाली लोरी, अपने उन सभी बेटों के लिए जो उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। धन्यवाद अमित त्रिवेदी, जावेद अख्तर और श्रेया घोषाल, इस नायाब प्रस्तुति के लिए। इस गीत की भावना और संदेश आने वाली पीढ़ियों तक अमर रहेगा।''

वीडियो में फिल्म की कुछ झलकियां भी दिखाई गई हैं। ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियों पर गोलीबारी के जोरदार सीन, सैनिकों का एक-दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ना और फिर शहादत के बाद का सन्नाटा, ये सब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

इससे पहले 12 नवंबर को फिल्म की पूरी टीम ने भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर रेजांग ला के शहीदों के सम्मान में एक खास 'माई स्टैम्प' जारी किया था।

दिल्ली में हुए कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टैम्प को लॉन्च किया। फोटो में राजनाथ सिंह के साथ फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी, अमित चंद्रा और डाक विभाग के बड़े अधिकारी एक साथ नजर आए थे।

फरहान ने लिखा कि हमारे शहीदों की बहादुरी को इससे खूबसूरत सम्मान और क्या मिल सकता है? यह स्टैम्प ठीक रेजांग ला युद्ध की 63वीं बरसी से पहले जारी हुआ है, ताकि नई पीढ़ी भी यह जान सके कि हमारे जवान कितने बड़े थे।

फिल्म '120 बहादुर' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी।

--आईएएनएस

पीके/पीएके

