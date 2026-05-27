गुरमीत चौधरी ने पत्नी देबीना पर लुटाया प्यार, बोले- 'आज मैं जो भी हूं, उसकी सबसे बड़ी वजह वही हैं'

मुंबई, 27 मई (आईएएनएस)। टेलीविजन इंडस्ट्री के लोकप्रिय कपल गुरमीत चौधरी और देबीना बनर्जी के बीच की केमिट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं। बुधवार को अभिनेता गुरमीत चौधरी ने पत्नी देबीना की तारीफ करते हुए खास पोस्ट किया।

अभिनेता गुरमीत चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें दोनों के बीच की शानदार बॉन्डिंग फैंस द्वारा काफी पसंद की जा रही है। वीडियों में देखा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, "पहले दिन से ही ए1...वह मुझे पूरा करती है।"

गुरमीत ने अपनी पोस्ट के जरिए अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी पत्नी देबीना को दिया। अभिनेता ने लिखा, "देबीना... आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सिर्फ वही हैं।"

गुरमीत के कैप्शन ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। फैंस लगातार इस जोड़ी पर प्यार बरसा रहे हैं और इन्हें 'परफेक्ट कपल' बता रहे हैं।

गुरमीत और देबीना की लव स्टोरी 'रामायण' के सेट से शुरू हुई थी, जहां उन्होंने राम और सीता का किरदार निभाया था। रील लाइफ की यह जोड़ी असल जिंदगी में भी हमसफर बनी। दोनों ने पहली बार 2011 में शादी की थी और फिर 2021 में दोबारा शादी के बंधन में बंधे। अप्रैल 2022 में उनकी पहली बेटी हुई और नवंबर 2022 में दूसरी बेटी का जन्म हुआ।

कपल कई रियलिटी शोज में देखा जा चुका है। गुरमीत को अपनी पत्नी देबिना के साथ डांस कॉम्पिटिशन शो 'नच बलिए 6' में देखा गया, जहां वे पहले रनर-अप रहे थे।

गुरमीत ने एक एक्शन रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' (सीजन 5) में भी हिस्सा लिया था, जहां वे पहले रनर-अप बने थे। अभी हाल ही में वे पति-पत्नी और पंगा में नजर आए थे। इस रियलिटी शो में दोनों ने बतौर पति-पत्नी हिस्सा लिया था और शानदार प्रदर्शन करते हुए शो में फर्स्ट रनर-अप का स्थान हासिल किया था।

--आईएएनएस

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