गुरमीत चौधरी की महाकाव्य फिल्म 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' का मोशन पोस्टर जारी

Oct 08, 2025, 03:48 PM

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेलीविजन जगत के सुपरस्टार गुरमीत चौधरी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार हैं। उनकी आगामी महाकाव्य युद्ध नाटक फिल्म 'द बैटल ऑफ शत्रुघाट' का मोशन पोस्टर बुधवार को रिलीज हो गया।

गुरमीत ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "जब प्यार युद्ध की लहरों के सामने डटकर खड़ा होता है, तब केवल अदम्य हिम्मत की विजय होती है। गर्व से पेश है यह मोशन पोस्टर। यहीं से महायुद्ध की शुरुआत होती है।"

पोस्टर में गुरमीत एक योद्धा के अवतार में अपनी प्रेमिका के साथ नजर आ रहे हैं और पृष्ठभूमि में हरे-भरे पेड़-पौधे और जंगल की छवि उभर रही है।

फिल्म का निर्देशन शाहिद काजमी कर रहे हैं, जिन्होंने सह-लेखक साजिद खाकी के साथ मिलकर इसकी पटकथा को भी लिखा है। प्रोडक्शन हाउस हिल क्रेस्ट मोशन्स के बैनर तले बन रही यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जो शत्रुघाट के प्रसिद्ध युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है।

कला निर्देशन और कॉस्ट्यूम डिजाइन का जिम्मा दर्शन भगवानदास कमवाल ने संभाला है। फिल्म में गुरमीत के साथ आकांक्षा निशंक और सिद्धार्थ निगम मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सहायक कलाकारों में दिग्गज महेश मांजरेकर, रजा मुराद, जरिना वहाब और मीर सरवर जैसे नाम शामिल हैं।

फिल्म की रिलीज डेट अभी गोपनीय है। हिंदी सिनेमा में ऐतिहासिक युद्ध ड्रामा की परंपरा को नया जीवन देने वाली यह फिल्म निश्चित रूप से बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाएगी।

अभिनेता के करियर की बात करें तो उन्होंने अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में 'रामायण' से की थी, और बाद में झलक दिखला जा 5 जैसे रियलिटी शो जीतकर डांस के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा साबित की। इसके बाद वह बॉलीवुड में साल 2015 में आई फिल्म 'खामोशियां' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने जयदेव का किरदार निभाया था।

वर्कफ्रंट की बात करें तो कपल इन दिनों कलर्स के शो 'पति पत्नी और पंगा' में एकसाथ नजर आ रहे हैं। इस शो को अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी होस्ट कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीकेपी

