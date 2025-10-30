गुरु रंधावा के नए गाने में गांव की खुशबू, किसानों को समर्पित करते हुए रिलीज किया गाना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। छोटी बर्थडे पार्टी और इवेंट में जाकर अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले सिंगर गुरु रंधावा देश के जाने-माने सिंगर हैं। सिंगर का शुरुआती करियर संघर्ष से भरा रहा, लेकिन अब वो अपने गानों से पूरे देश के युवाओं को नचा रहे हैं।

अब गुरु का नया गाना रिलीज हो गया है, जो किसान और उनकी जमीनों को समर्पित है। गाना आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

गुरु रंधावा का नया गाना 'किल्ला' रिलीज हो चुका है, जिसमें ऐसे बच्चे की कहानी दिखाई गई है, जिसने अपने पिता को मजबूरी में खेती की जमीन को बेचते देखा और घर पर ब्याज मांगने आए लोगों को माता-पिता से बदतमीजी करते देखा। बच्चा बड़ा होकर अपने माता-पिता के स्वाभिमान के लिए कई एकड़ जमीन खरीदता है और उन गुंडों को सबक सिखाता है, जिन्होंने कभी उन्हें परेशान किया था। सिंगर ने गाना किसानों को समर्पित किया है और टैग टैगलाइन देते हुए लिखा, "किसानों के लिए जमीन का टुकड़ा ही उनकी पहली संतान होती है, सिर्फ खुशकिस्मत किसान ही बेची हुई जमीन को वापस ला पाते हैं।"

गुरु रंधावा खुद पंजाब के गांव नूरपुर के रहने वाले हैं, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित है। सिंगर ने किसानी, मिट्टी और अनाज उगाने की मेहनत को देखा है, इसलिए उनका ये गाना गांव की खुशबू के साथ आया है। फैंस भी गाने की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "गाने की हर लाइन ने दिल छू लिया। किसानों के लिए जमीन उनकी पहली संतान है और वे इसे प्यार करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि देशभक्ति क्या है, तो गांव में आइए और किसानों को देखिए कि वे इसे कैसे प्यार करते हैं।"

एक अन्य यूजर ने तारीफ कर लिखा, "यह उन लोगों के लिए एकदम सही जवाब है जो कहते हैं कि गुरु एक तरह का गाना बना रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे सबसे बहुमुखी पंजाबी गायक हैं।"

इससे पहले गुरु रंधावा का 'अजुल' और 'पैन इंडिया' सॉन्ग रिलीज हुआ था। जहां अजुल गाने को विरोध का सामना करना पड़ा, वहीं पैन इंडिया सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। व्यूज के मामले में दोनों ही गाने हिट साबित हुए हैं। पैन इंडिया पर 42 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, जबकि अजुल गाना 137 मिलियन व्यूज पार कर चुका है।

--आईएएनएस

पीएस/एएस