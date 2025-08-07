मनोरंजन

गुरु रंधावा का लेटेस्ट गाना ‘अजूल’ रिलीज, नए टैलेंट को दिया मौका

मुंबई, 6 अगस्त (आईएएनएस)। फेमस पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का लेटेस्ट सॉन्ग ‘अजूल’ रिलीज हो गया है। इसमें उनके साथ एक कॉलेज गर्ल अंशिका पांडे दिखाई दे रही हैं।

गुरु रंधावा के इस गाने में थंपिंग बीट्स और सिंगर का सिग्नेचर पंजाबी टच है। ये उनके पुराने गानों से जरा हटके है।

इस बारे में बात करते हुए गुरू रंधावा ने कहा, “अजूल कुछ ऐसा है जो म्यूजिक की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। ये फ्रेश ओल्ड-स्कूल वाइब कैरी करता है जिसमें जेन जी अपील है। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अंशिका पांडे के साथ इसमें काम किया। वो एनर्जी का एक फुल पैकेज हैं। हमारी पूरी टीम को इस गाने को शूट करने में बड़ा मजा आया।”

आखिरी बार ‘सिर्रा’ गाने में भी गुरु रंधावा ने एक नए टैलेंट के साथ काम किया था और ये गाना भी हिट हुआ था। इस बार भी गुरु ने कुछ नए टैलेंट को मौका दिया जो कुछ करना चाहते हैं और खुद को यहां स्वतंत्र रूप से स्थापित करना चाहते हैं।

गुरु रंधावा ने ही अंशिका पांडे की तलाश की थी। उन्होंने गुरु रंधावा के गाने ‘कत्ल’ और ‘सिर्रा’ गाने पर कमाल की रील बनाई थी, जिसमें उनके गजब के डांस मूव्स देखने को मिले थे। इसके बाद ही उन्हें साथ काम करने का ऑफर दिया गया।

अंशिका इस गाने के लिए सही साबित हुई। उन्होंने कमाल का डांस किया है और हुक स्टेप भी इसका कैची है। इसे यश ने कोरियोग्राफ किया है। गुरु रंधावा हमेशा नए टैलेंट की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें मौका देकर अलग-अलग कला के प्लेटफॉर्म में नवीनता लाई जा सके।

गुरु रंधावा के गाने बहुत ही शानदार होते हैं और इनके बोल ऐसे होते हैं कि ये दिल को छू जाएं। जब गुरु के गाने ‘कत्ल’ और ‘सिर्रा’ रिलीज हुए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। उनके गाने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।

अब ‘अजूल’ के साथ वो एक नया एनर्जेटिक पंच लेकर आए हैं, ताकि दर्शक इसकी वाइब को जरूर कैच करें और सोशल मीडिया को इसके री-क्रिएशन से भर देंगे।

गुरु रंधावा के लेटेस्ट गाने ‘पों-पों’, ‘सन ऑफ सरदार-2', ‘कत्ल’, ‘सिर्रा’, ‘कित्थे वसदे ने’ लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुए हैं।

–आईएएनस

जेपी/डीएससी

