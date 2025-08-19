Gandhi Kannadi Movie: 'गांधी कन्नडी' का नया गाना 'थिमुरुकारी' हुआ रिलीज, रोमांटिक सॉन्ग ने जीता दर्शकों का दिल

चेन्नई: निर्देशक शेरिफ की अपकमिंग फिल्म 'गांधी कन्नडी' के निर्माताओं ने सोमवार को फिल्म का रोमांटिक सॉन्ग 'थिमुरुकारी' को रिलीज कर दिया है।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर जारी कर लिखा, 'थिमुरुकारी' की यात्रा जारी है... यह रहा हमारा दूसरा गाना आपके लिए! फिल्म 'गांधी कन्नडी' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

गाने को सीन रोल्डन ने अपनी मधुर आवाज में गाया है, जबकि इसे संगीतबद्ध विवेक और मर्विन ने किया है। वहीं, इसके बोल फिल्म के निर्देशक शेरिफ ने ही लिखे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। वहीं, फिल्म को शेरिफ ने डायरेक्ट करने के साथ-साथ इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले भी खुद लिखी है।

फिल्म को लेकर प्रोड्यूसर जयी किरण ने पहले एक बयाना दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'गांधी कन्नडी' सिर्फ हमारी पहली फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे अंदर से छू लिया। इसकी सच्चाई और भावनाओं ने मुझे इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। हमारी पूरी टीम ने दिल से काम किया है। बाला ने इस फिल्म में एक दमदार किरदार निभाया है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमने कुछ खास बनाया है।"

के.पी.वाई. बाला, जो अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं, अब पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

निर्देशक शेरिफ ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'गांधी कन्नडी' मेरे लिए बहुत खास फिल्म है। मैं 'रनम अरम थवरेल' जैसी भावनात्मक फिल्म के बाद कुछ सिंपल और पॉजिटिव बनाना चाहता था। जब मैंने ये कहानी प्रोड्यूसर को सुनाई, तो उन्होंने तुरंत हां कह दी और वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। ये बाला की बतौर हीरो पहली फिल्म है और इसमें नेशनल अवॉर्ड विनर्स बालाजी शक्तिवेल सर और अर्चना मैडम भी हैं, साथ ही नमिता एक अहम रोल में हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमने एक सच्चाई से भरी और दिल से जुड़ी फिल्म बनाई है।"