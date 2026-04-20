'गिन्नी वेड्स सनी 2' इवेंट मामला: सुधीर पांडे से अविनाश तिवारी ने पूछी वजह, मिला यह जवाब

मुंबई, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर अपकमिंग फिल्म के इवेंट में सीनियर अभिनेता सुधीर पांडे को नजरअंदाज किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। अब अविनाश तिवारी ने खुद सुधीर पांडे से इस मामले की वजह पूछी है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो हाल ही में सामने आया, जिसमें अविनाश मीडिया से बातचीत में व्यस्त दिख रहे थे, जबकि सुधीर पांडे स्टेज के पीछे से अकेले चले जा रहे थे। कई यूजर्स ने इस पर निराशा जताई और अविनाश पर सवाल उठाया कि उन्होंने सुधीर पांडे को क्यों नहीं रोका। इस पर सुधीर पांडे ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद मिल रहे प्यार और शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद किया।

वहीं, कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने अविनाश तिवारी को टैग करते हुए लिखा, “अविनाश भाई, जब वह स्टेज छोड़कर जा रहे थे तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं तुम्हारा फैन हूं, लेकिन तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।”

इस कमेंट पर अविनाश तिवारी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुधीर पांडे से सीधे पूछा। उन्होंने लिखा, “आपने कैसी बात कर दी, सुधीर पांडे सर, अब आप ही बताइए।” सुधीर पांडे ने इस पर स्पष्ट जवाब देते हुए बताया कि वह अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए शूटिंग के बीच से आए थे, इसलिए उन्हें वापस शूटिंग पर लौटने की जल्दी थी।

उन्होंने लिखा, “अविनाश, कुछ वजह नहीं थी... मैं अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में शामिल होने के लिए अपने शूट के बीच से आया था, इसलिए मुझे अपने शूट पर वापस जाने की जल्दी थी।”

सुधीर पांडे ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि ट्रेलर लॉन्च के बाद उन्हें लोगों से बहुत अच्छे रिएक्शन, शुभकामनाएं और प्यार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा कमेंट्स पढ़ते गए, उनके अंदर नई एनर्जी आ गई है और वह काफी उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने सभी फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।

--आईएएनएस

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