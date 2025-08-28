मनोरंजन

गणेश चतुर्थी पर ट्विंकल खन्ना ने फैंस से पूछा खास सवाल

Aug 28, 2025, 04:56 AM

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बुधवार से शुरू हो चुका है। इस अवसर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, सभी इस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। इस बीच, अभिनेत्री और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने भी गणेश चतुर्थी के प्रति अपनी उत्सुकता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट कर अपने प्रशंसकों से इस त्योहार की उनकी पसंदीदा बात पूछी है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में ट्विंकल अपने घर के सोफे पर बैठी हुई दिख रही हैं और साड़ी को संवारते हुए, वह पोज देती नजर आ रही हैं।

खास बात यह है कि फोटो में उनका प्यारा पालतू डॉगी भी नजर आ रहा है, जो उनके पास बैठकर इस खास पल का हिस्सा बन रहा है।

फोटो के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "हमारा दिल गणपति बप्पा के स्वागत के लिए तैयार है, और पेट मोदकों के लिए! जल्दी तैयार होने का फायदा यह है कि सब चीजें सबसे पहले मिलती हैं। आपको इस त्योहार की सबसे प्यारी बात क्या लगती है?"

ट्विंकल की यह तस्वीरें उनके प्रशंसकों को खूब पसंद आ रही हैं, और लोग उनके इस सादगी भरे अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हो।"

दूसरे ने कमेंट किया, "हैप्पी गणेश चतुर्थी।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "गणपति बप्पा मोरया।"

अभिनेत्री के करियर की बात करें तो उन्होंने 1995 में फिल्म 'बरसात' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने 'जब प्यार किससे होता है' (1998), 'बादशाह' (1999), और 'लव के लिए कुछ भी करेगा' (2001) जैसी फिल्मों में काम किया।

उन्होंने शादी के बाद फिल्में छोड़कर एक अलग करियर को अपनाया। उन्होंने बतौर लेखिका खुद को स्थापित किया। हालांकि, ट्विंकल राइटर बनने से पहले इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर भी हाथ आजमाया और मुंबई में अपनी खुद की कंपनी 'द व्हाइट विंडो' शुरू की।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

