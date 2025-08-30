मनोरंजन

गणपति बप्पा के रंग में रंगी भाग्यश्री, बेटे संग पहुंची राजा लालबागचा मंदिर

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 07:32 AM

मुंबई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री भाग्यश्री शुक्रवार को मुंबई के राजा लालबागचा मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह अपने बेटे के साथ राजा लालबागचा के दर्शन करती नजर आ रही हैं। लुक की बात करें तो उन्होंने रेड और क्रीम मिक्स कलर की सुंदर सी साड़ी पहन रखी है, जिसका चौड़ा बॉर्डर है। इस ट्रेडिशनल लुक को और भी खास बनाने के लिए उन्होंने गले में एक खूबसूरत-सी गोल्डन चेन पहन रखी है और कानों में छोटे इयरिंग पहने हुए हैं। हाथों में उन्होंने कंगन पहना है। माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर ने उनके पूरे लुक को आकर्षक बना दिया है।

मिनिमल मेकअप के साथ उनकी सादगी और भक्ति भाव प्रशंसकों के दिल को छू रहा है। भाग्य श्री ने वीडियो के बैकग्राउंड में शंकर महादेवन की आवाज में गाना 'गणपति बप्पा मोरया' ऐड किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "श्री गणेश देवा। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची नूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुन्दर उटी शेंदु राची कंठी झळके माल मुकताफळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति। जय देव जय देव रत्नखचित फरा तुझ गौरीकुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा। हीरे जडित मुकुट शोभतो बरा रुन्झुनती नूपुरे चरनी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शनमात्रे मनःकमाना पूर्ति जय देव जय देव।"

उनके इस पोस्ट ने यूजर्स का दिल जीत लिया। वहीं, कई यूजर्स उन्हें 'गणपति बप्पा मोरया' और 'ओम गण गण गणपतये नमः' लिख रहे हैं, तो कई 'हार्ट इमोजी' भेज रहे हैं।

लालबाग के राजा की भव्य मूर्ति और वहां का भक्ति भरा माहौल हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त गणपति की पूजा-अर्चना कर अपने जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

