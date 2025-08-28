गानों पर बैन के अलावा भी हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा से जुड़े हैं कई विवाद

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणवी संगीत की धूम आज सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में है। इस बदलाव के पीछे कुछ खास कलाकारों का हाथ है। इन्हीं में से एक गायक हैं मासूम शर्मा, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज और अनोखे अंदाज से हरियाणवी संगीत को एक नया मुकाम दिया है। हालांकि उनके नाम से कई विवाद भी जुड़े हैं।

जिन्हें नहीं पता उन्हें याद दिला दें कि मासूम शर्मा का गाना ‘ट्यूशन बदमाशी का’ यूट्यूब पर काफी हिट रहा था। इस गाने पर इंस्टाग्राम पर जमकर रील्स बनी थीं।

मासूम शर्मा ने अपने संगीत करियर की शुरुआत 2009 में की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली, जब उनका गाना 'कोठे चढ़ ललकारु' 2014 में रिलीज हुआ। इस गाने ने युवाओं के बीच इतनी लोकप्रियता हासिल की कि मासूम रातों-रात एक जाना-माना नाम बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए, जिन्होंने न केवल हरियाणवी संगीत प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया।

मासूम शर्मा की आवाज में एक खास तरह का जोश और देसीपन है जो सुनने वालों को उनसे कनेक्ट कर देता है। वह हरियाणवी लोक संगीत की गहरी समझ रखते हैं और उसे आज के जमाने के संगीत के साथ बड़ी खूबसूरती से मिलाते हैं। उनके गानों में अक्सर ग्रामीण जीवन, प्रेम कहानियां और सामाजिक मुद्दे देखने को मिलते हैं। मासूम शर्मा के गानों-चाहे वह 'कोका-कोला' जैसा डांस नंबर हो या कोई भावुक गीत, हर तरह के गाने में उनकी आवाज की एक अलग पहचान है।

मासूम शर्मा की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल किया। उनके गाने यूट्यूब और अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिलियन में व्यूज बटोरते हैं। उन्होंने कई अन्य लोकप्रिय हरियाणवी कलाकारों जैसे गुलजार छानीवाला और एमडी के साथ भी काम किया है।

कुछ दिनों पहले गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात कहकर हरियाणा सरकार ने मासूम शर्मा के कई गाने बैन कर दिए थे। बैन हुए गानों में ‘चंबल के डाकू’, ‘मेरे मित्र’, ‘जेलर’ आदि शामिल हैं। मासूम शर्मा ने इस विवाद पर कहा था कि ऐसा सिर्फ उनके साथ ही किया जा रहा है। बहुत से ऐसे गायक भी हैं जिनके गाने ऐसे ही हैं, उन पर बैन नहीं लगाया गया।

मासूम शर्मा ने तब इशारों में कहा था कि सरकार में कोई ऐसा है जो जानबूझकर उन्हें ही निशाना बनाने के लिए ऐसा कर रहा है।

लोकप्रियता के साथ अक्सर विवाद भी जुड़े होते हैं। गानों पर बैन के अलावा भी मासूम शर्मा का विवादों से नाता रहा है। 2021 में एक महिला ने आरोप लगाया था कि मासूम शर्मा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उसका यौन शोषण किया गया और मामला दबाने के लिए सिंगर ने उसे धमकाया। इसके अलावा 2022 में एक स्टैंडअप कॉमेडियन ने मासूम पर रोहतक स्थित घर पर फायरिंग करने का आरोप लगाया था. हालांकि बाद में मामले को सुलझा लिया गया था।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी