गानों की संख्या और लाइक्स की चिंता छोड़ो, अपने काम पर गर्व करो : परमिश वर्मा

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर और एक्टर परमिश वर्मा इन दिनों रियलिटी शो 'आई पॉपस्टार' को लेकर चर्चाओं में हैं। वह इस शो का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने संगीत और कलाकार की जिम्मेदारी को लेकर आईएएनएस से अपने विचार साझा किए।

आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में परमिश ने कहा कि उनके लिए संगीत की सफलता केवल हिट गाने बनाने तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि एक कलाकार की असली जिम्मेदारी अपने काम में ईमानदारी और क्रिएटिविटी बनाए रखना है।

परमिश ने बताया, ''मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक ऐसा गाना बनाना है, जिसका प्रभाव समय के साथ भी बना रहे। जैसे किसान बीज बोता है और उम्मीद करता है कि फसल अच्छी आएगी, वैसे ही कलाकार अपना गाना बनाता है और उम्मीद करता है कि लोग उसे पसंद करेंगे।''

परमिश कहते हैं कि कलाकार को तुरंत परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ गाने तुरंत लोकप्रिय न हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रयास या क्रिएटिविटी बेकार है। किसान की तरह, कलाकार भी अपने काम पर गर्व महसूस कर सकता है।

उन्होंने आगे कहा, ''सुपरहिट गाना बनाना मेरे लिए सफलता का मुख्य पैमाना नहीं है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्रिएटिविटी है। मैं चाहता हूं कि गाना उसी तरह बने जैसा मैंने सोचा था। कुछ बीज सही तरीके से अंकुरित नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोबारा बीज लगाना छोड़ दें। इसी तरह, कलाकार के गाने का असर समय के साथ सामने आता है। इस दृष्टिकोण से कलाकार अपने काम में भरोसा रख सकते हैं और अपनी मेहनत पर गर्व कर सकते हैं।''

परमिश ने कहा कि कलाकारों को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनके गाने कितनी बार सुने गए या कितने लाइक्स मिले। इस पहलू का ध्यान उनकी टीम रखती है, जिसमें सोशल मीडिया और फाइनेंस एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं। कलाकार को अपने काम में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन इतना अलग या जटिल नहीं कि लोग उससे जुड़ न पाएं। संगीत में संतुलन जरूरी है, ताकि क्रिएटिविटी और दर्शकों की पसंद दोनों साथ में रहें।''

इसके अलावा, परमिश ने कलाकारों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। क्रिएटिविटी के अलावा, दर्शकों से भी जुड़ाव रहना चाहिए।

