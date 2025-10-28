गोल्डन टेंपल पहुंची शहनाज गिल, ‘इक कुड़ी’ की सफलता के लिए की प्रार्थना

अमृतसर, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री शहनाज गिल की फिल्म ‘इक कुड़ी’ जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की सफलता के लिए वह गोल्डन टेंपल में आशीर्वाद लेने पहुंची।

शहनाज गिल, जो भोजपुरी और पंजाबी सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जानी जाती हैं, उन्होंने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा, “हम गुरु की नगरी आए हैं ताकि अपनी फिल्म के लिए वाहेगुरु का आशीर्वाद ले सकें। हमारी फिल्म ‘इक कुड़ी’ 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और हम चाहते हैं कि यह सुपर डुपर हिट साबित हो। वाहे गुरु हमारी फिल्म को आशीर्वाद दें, पंजाब के लोगों का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। आप सभी लोग इसे देखने जरूर जाएं।”

शहनाज ने अपने भाई शहबाज का भी जिक्र किया, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैं यहां आई थी, अब मेरा भाई भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहा है। मैं चाहती हूं कि सारे पंजाबी लोग उसे सपोर्ट करें। बिग बॉस में भी वह बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि पूरे भारत के लोग उसे सपोर्ट करें।

फिल्म ‘इक कुड़ी’ में 1950 से 2025 की कहानी है। शहनाज ने बताया कि यह कहानी पंजाब की मिट्टी से जुड़ी हुई है, जिसमें दर्शकों को कई रंग और अहसास मिलेंगे। फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ में हुई है, और इसमें पूरा पंजाबी माहौल दिखाया गया है। जब दर्शक इसे देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि यह पंजाब की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फिल्म पंजाबी सिनेमा को नई पहचान देगी, क्योंकि इसमें जमीन से जुड़े कलाकारों ने दिल से मेहनत की है। हमारी पूरी टीम ने दिल से मेहनत की है ताकि पंजाबी सिनेमा को एक नई ऊंचाई मिल सके।

रिलीज को लेकर एक बड़ा अपडेट देते हुए शहनाज ने कहा कि पहले यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन पंजाब की मौजूदा परिस्थितियों के चलते तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब ‘इक कुड़ी’ 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम