गुलाबी साड़ी, सोने के गहने और सिंदूर… हरतालिका तीज पर कुछ इस तरह सजी मोनालिसा

Aug 26, 2025, 11:10 AM

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला हरतालिका तीज महिलाओं के लिए आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन विवाहिताएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दांपत्य जीवन की कामना करती हैं।

देशभर की महिलाओं की तरह फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी कई नामी हस्तियों ने भी तीज मनाया। भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री मोनालिसा ने भी अपनी कुछ खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं।

हरतालिका तीज के मौके पर मोनालिसा पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आईं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कीं। उन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है, जिस पर गोल्डन बॉर्डर है। उनके गहनों की बात करें तो वह सिर से पांव तक सोने के आभूषणों से सजी नजर आ रही हैं। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र, हाथों में कंगन और उंगलियों में अंगूठियां उनके पारंपरिक लुक को और निखार रही हैं। उन्होंने बालों को खुला रखा है।

पहली तस्वीर में मोनालिसा भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कैमरे की ओर हल्की मुस्कान के साथ देख रही हैं। दूसरी तस्वीर में मोनालिसा अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आ रही हैं, जो एक सुहागन के लिए बेहद खास प्रतीक माना जाता है।

तीसरी तस्वीर में उन्होंने आंखें बंद कर भगवान का ध्यान लगाया हुआ है। इसके अलावा, चौथी तस्वीर में वह साड़ी का पल्लू एक हाथ में पकड़कर कैमरे की ओर मुस्कुरा रही हैं। पांचवीं तस्वीर में वह अपने हाथों की मेहंदी दिखा रही हैं, जो गहरे रंग में रची हुई है।

इसके बाद की तस्वीरों में वह अलग-अलग पोज देती दिख रही हैं, जिनमें से एक तस्वीर सिर्फ उनके पैरों की है। इस फोटो में उनके पैरों में सुंदर सी पायल और महावर नजर आ रही है, जो एक विवाहित स्त्री की पारंपरिक सजावट में बेहद अहम होता है।

इन सभी तस्वीरों को पोस्ट करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, ''तीज की शुभकामनाएं।''

उनके इस पोस्ट पर फैंस और साथी कलाकारों ने जमकर प्यार लुटाया।

कई यूजर्स ने कमेंट्स में उन्हें 'गॉर्जियस' कहा, तो कुछ ने लिखा कि मोनालिसा ने हरतालिका तीज को और भी खास बना दिया। कुछ लोगों ने उनके पारंपरिक लुक की तारीफ भी की।

